От пресцентъра на пловдивската полиция опровергаха публикация, че в града тази сутрин е станало пътнотранспортно произшествие със загинал човек.

Ето какво съобщиха от институцията:

"От сутринта на територията на ОДМВР-Пловдив няма регистрирани пътни произшествия със загинали и сериозно пострадали".

Съобщението е по повод публикувана по-рано днес "новина" в "пловдивска медия", че на булевард "Шести септември" има регистрирана катастрофа със загинал.