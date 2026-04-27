От пресцентъра на пловдивската полиция опровергаха публикация, че в града тази сутрин е станало пътнотранспортно произшествие със загинал човек.
Ето какво съобщиха от институцията:
"От сутринта на територията на ОДМВР-Пловдив няма регистрирани пътни произшествия със загинали и сериозно пострадали".
Съобщението е по повод публикувана по-рано днес "новина" в "пловдивска медия", че на булевард "Шести септември" има регистрирана катастрофа със загинал.
