ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|МВР Пловдив съобщи за потресаващ случай, доверчива жена загуби 40 хиляди лева
Повод за поредното предупреждение от страна на пловдивската дирекция на МВР е случай от неделя, когато жителка на областта е била заблудена в телефонно обаждане, че разговаря с полицай и трябва да помогне в акция за залавяне на телефонни измамници.
Така, въвлечена в един от най-широко разпространените лъжовни сценарии, жената се срещнала пред адреса си с непознат и му предала крупната сума от над 40 хиляди лева. В хода на образуваното досъдебно производство са предприети активни действия за разкриване на престъплението.
Независимо от периодичните разяснителни кампании и усилията на служителите на реда обаче, все още има хора, които се поддават на измамните схеми и се лишават от спестяванията си. Затова отново настоятелно призоваваме гражданите под никакъв предлог да не предоставят пари или ценности на непознати, потърсили ги по телефона.
Изключително важно е да се знае, че при изпълнение на задълженията си полицаите не търсят съдействие по телефона за целите на своите специализирани операции. Не съществува практиката да се дават указания на гражданите да предават пари или ценности, особено чрез хвърлянето им през тераси и прозорци или оставяне на определени места.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Възстановява се движението на автобусна линия № 17 по бул. "Шести...
18:30 / 18.08.2025
Сериозни промени в движението заради ремонта на "Рогошко шосе"
16:52 / 18.08.2025
Делото за пожара в ОУ "Душо Хаджидеков" пак не тръгна
19:33 / 18.08.2025
Пожарникари режат автомобил край Пловдив, за да извадят шофьора
16:21 / 18.08.2025
Прокуратурата за убийството в Първомай: Извършителят се издирва
15:26 / 18.08.2025
Потушен е пожарът на сметището край Шишманци
13:23 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Дъжд и гръмотевици утре, ето къде
20:02 / 16.08.2025
Отиде си Димитър Димитров
19:05 / 17.08.2025
Земетресение в Южна България рано тази сутрин
08:33 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS