МВР Пловдив съобщи за потресаващ случай, доверчива жена загуби 40 хиляди лева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:41
©
Полицията никога не търси по телефона съдействие от гражданите и няма практика да им иска пари и ценности за целите на своите операции.

Повод за поредното предупреждение от страна на пловдивската дирекция на МВР е случай от неделя, когато жителка на областта е била заблудена в телефонно обаждане, че разговаря с  полицай и трябва да помогне в акция за залавяне на телефонни измамници.

Така, въвлечена в един от най-широко разпространените лъжовни сценарии, жената се срещнала пред адреса си с непознат и му предала крупната сума от над 40 хиляди лева. В хода на образуваното досъдебно производство са предприети активни действия за разкриване на престъплението.

Независимо от периодичните разяснителни кампании и усилията на служителите на реда обаче, все още има хора, които се поддават на измамните схеми и се лишават от спестяванията си. Затова отново настоятелно призоваваме гражданите под никакъв предлог да не предоставят пари или ценности на непознати, потърсили ги по телефона.

Изключително важно е да се знае, че при изпълнение на задълженията си полицаите не  търсят съдействие по телефона за целите на своите специализирани операции. Не съществува практиката да се дават указания на гражданите да предават пари или ценности, особено чрез хвърлянето им през тераси и прозорци или оставяне на определени места.







