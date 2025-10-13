ИЗПРАТИ НОВИНА
МВР - Пловдив с последна информация за ПТП-то между кола и автобус
Автор: Росица Чинова 10:48
© Plovdiv24.bg
"Няма пострадали при пътния инцидент между лек автомобил и автобус, станал тази сутрин на бул. "Васил Априлов". Това съобщиха от пресцентъра на МВР - Пловдив.

Припомняме, че при удара автомобилът е излязъл от пътното платно и се е качил на тротоара, като е със сериозни материални щети.

Инцидентът е станал около 8:00 ч. И двамата водачи са били проверени за употреба на алкохол, като пробите им са отрицателни.

Случаят се обработва по административен ред.








