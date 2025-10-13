© Plovdiv24.bg "Няма пострадали при пътния инцидент между лек автомобил и автобус, станал тази сутрин на бул. "Васил Априлов". Това съобщиха от пресцентъра на МВР - Пловдив.



Припомняме, че при удара автомобилът е излязъл от пътното платно и се е качил на тротоара, като е със сериозни материални щети.



Инцидентът е станал около 8:00 ч. И двамата водачи са били проверени за употреба на алкохол, като пробите им са отрицателни.



Случаят се обработва по административен ред.



