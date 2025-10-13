ЗАРЕЖДАНЕ...
|Катастрофа между лек автомобил и автобус, колата е на тротоар
По информация на очевидци след удара автомобилът е излязъл от пътното платно и се е качил на тротоара, като е със сериозни щети. Ударът е станал в непосредствена близост до автобусна спирка на булеварда. На място има полиция.
Очаквайте подробности по случая.
