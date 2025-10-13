© Plovdiv24.bg Катастрофа между лек автомобил и автобус е станала на бул. "Васил Априлов" в посока бул. "Шести септември", съобщи читател на Plovdiv24.bg.



По информация на очевидци след удара автомобилът е излязъл от пътното платно и се е качил на тротоара, като е със сериозни щети. Ударът е станал в непосредствена близост до автобусна спирка на булеварда. На място има полиция.



Очаквайте подробности по случая.



