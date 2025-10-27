ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
МВР Пловдив: Колата е отнела предимството на моториста!
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 18:00Коментари (0)819
© Plovdiv24.bg
виж галерията
27-годишен моторист е с опасност за живота след катастрофа вчера на пътя Пловдив – Пещера. Според получения сигнал, около 15 ч. мъжът се блъснал с мотоциклета си "Хонда“ в отнелия му предимство при извършване на ляв завой лек автомобил "Дачия“. Пострадалият е транспортиран в болница, взета му е кръвна проба за химически анализ.

Шофьорът на колата, на 29 години, е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, показателите са отрицателни. Местопроизшествието е запазено, направен е оглед. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта“.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Колоездач връхлетя върху пешеходци на велоалея в Пловдив
15:45 / 27.10.2025
Шофьор отказа дрегер след ПТП в Пловдив, но полицаите доказаха, ч...
12:29 / 27.10.2025
Първият мол в Пловдив сменя собственика си
11:49 / 27.10.2025
Шофьор на "Чистота" с присъда за смърт на пътя: Животът ми се пре...
13:55 / 27.10.2025
Рокади в община Пловдив: Отива си стар кадър, идва стар кмет
11:19 / 27.10.2025
Пловдив се готви за Sabaton, Savatage, Epica и Sevi ден преди Hil...
11:11 / 27.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Атлетик (Куклен) в Трета лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Изготвят стратегия за развитие на Летище Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: