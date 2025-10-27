© Plovdiv24.bg виж галерията 27-годишен моторист е с опасност за живота след катастрофа вчера на пътя Пловдив – Пещера. Според получения сигнал, около 15 ч. мъжът се блъснал с мотоциклета си "Хонда“ в отнелия му предимство при извършване на ляв завой лек автомобил "Дачия“. Пострадалият е транспортиран в болница, взета му е кръвна проба за химически анализ.



Шофьорът на колата, на 29 години, е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, показателите са отрицателни. Местопроизшествието е запазено, направен е оглед. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор "Разследване на престъпления по транспорта“.



