ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|МВР Пловдив: Човекът е бил легнал на жп линиите между "Смирненски" и "Прослав"
Местопроизшествието е запазено от екип на Второ районно управление на полицията, огледът се извършва от служители на сектор "Разследване на престъпления по транспорта".
Предприети са действия за установяване самоличността на жертвата, съобщават от пресцентъра на Миинстерството на вътрешните работи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив е домакин на първия фестивал за градски дизайн
07:00 / 26.02.2026
Пловдивски читалища посрещат Баба Марта с ателиета на открито
22:21 / 25.02.2026
Почина известният хирург д-р Ангел Ангелов
21:35 / 25.02.2026
Шофьор на автобус, убил пешеходка, разиграва правосъдието, намери...
16:12 / 25.02.2026
Двама са в болница след челна катастрофа до Пловдив
15:43 / 25.02.2026
ВиК работят интензивно за отстраняването на аварията в "Северен"
15:12 / 25.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
14:12 / 25.02.2026
Климатологът Симеон Матев: Март е един от най-трудните
14:06 / 25.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS