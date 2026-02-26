ИЗПРАТИ НОВИНА
МВР Пловдив: Човекът е бил легнал на жп линиите между "Смирненски" и "Прослав"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:19
© Plovdiv24.bg
В 06:10 ч. днес на телефон 112 е получен сигнал за прегазен от влак човек, който по предварителни данни бил легнал на жп линиите между кварталите "Смирненски" и "Прослав".

Местопроизшествието е запазено от екип на Второ районно управление на полицията, огледът се извършва от служители на сектор "Разследване на престъпления по транспорта".

Предприети са действия за установяване самоличността на жертвата, съобщават от пресцентъра на Миинстерството на вътрешните работи.







