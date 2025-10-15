ЗАРЕЖДАНЕ...
|МУ–Пловдив отбеляза 80 години от създаването си в присъствието на президента и министъра на здравеопазването
"Най-голямата ни гордост са личностите, които формират Медицинския университет. Вярваме, че бъдещето се гради на стабилни научни основи" - заяви в тържественото си слово ректорът проф. Ангел Учиков.
Благодарение на технологиите беше "съживен" проф. Георги Янков - първият ректор на вуза през 1945 г. Чрез гласа на своя внук - ректора на НХА проф. Георги Янков, основателят се обърна към наследниците си: "Скъпи колеги, наследници на една мисия. Вярвахме, че изграждаме храм. Днес съм горд. Но и най-съвременната апаратура не може да замести човек".
В приветствието си министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов изказа задоволство, че пловдивската медицинска Алма Матер е обучила 38 000 студенти от 65 държави от цял свят.
От името на доайените проф. Ушев благодари, че се продължава делото на основателите и подчерта, че студентите са биографията на своите преподаватели. След него поздравление отправи проф. Цанко Гечев от Центъра по растителна системна биология и биотехнология.
"За мен е привилегия да бъда днес сред вас и да отбележим тази впечатляваща годишнина. Медицинският университет в Пловдив има впечатляваща история и реноме, с международен авторитет и високи амбиции и най-важното – с талантливи преподаватели и студенти. Здравето е ключов фактор, без който не можем да осъществим нито една национална цел. Изразявам дълбока признателност към целия академичен състав. Вие съхранявате и развивате традициите, внедрявате нови технологии, развивате международни партньорства, успяхте да превърнете университета в един от най-предпочитаните в света – тук има студенти от всички континенти. Вие приобщавате вашите студенти в най-хуманната професия. Днешния празник е празник за поколенията възпитаници. Благодаря на всички вас за постоянноството и всеотдайността, с които развивате българската медицинска школа. Поздравявам студентите за избора на тази професия, очакваме много от вас – да трансформирате професията на по-високо ниво, да градите модерно здравеопазване на още по-високо ниво. Поздравявам и чуждестранните студенти за избора да учат в Пловдив" - каза в поздравителното си слово президентът Румен Радев.
Ректорът връчи на държавния глава почетния плакет на университета. Отличия бяха дадени и на останалите високи гости.
Финалът на тържествената част бе сложен с музикално изпълнение от академичния хор на университета.
