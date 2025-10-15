ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
МУ–Пловдив отбеляза 80 години от създаването си в присъствието на президента и министъра на здравеопазването
Автор: Диана Бикова 18:34Коментари (0)433
©
виж галерията
Официалното отбелязване на 80-та годишнина на Медицинския университет в Пловдив се проведе в Тържествената зала на Центъра по растителна системна биология и биотехнология в Пловдив. На церемонията присъстваха президентът Румен Радев, министърът на здравеопазването д-р Силви Кирилов, представители на държавната и местната власт, ректори на висши училища и партньорски организации, предават репортери на Plovdiv24.bg.

"Най-голямата ни гордост са личностите, които формират Медицинския университет. Вярваме, че бъдещето се гради на стабилни научни основи" - заяви в тържественото си слово ректорът проф. Ангел Учиков

Благодарение на технологиите беше "съживен" проф. Георги Янков - първият ректор на вуза през 1945 г. Чрез гласа на своя внук - ректора на НХА проф. Георги Янков, основателят се обърна към наследниците си: "Скъпи колеги, наследници на една мисия. Вярвахме, че изграждаме храм. Днес съм горд. Но и най-съвременната апаратура не може да замести човек". 

В приветствието си министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов изказа задоволство, че пловдивската медицинска Алма Матер е обучила 38 000 студенти от 65 държави от цял свят. 

От името на доайените проф. Ушев благодари, че се продължава делото на основателите и подчерта, че студентите са биографията на своите преподаватели. След него поздравление отправи проф. Цанко Гечев от Центъра по растителна системна биология и биотехнология.

"За мен е привилегия да бъда днес сред вас и да отбележим тази впечатляваща годишнина. Медицинският университет в Пловдив има впечатляваща история и реноме, с международен авторитет и високи амбиции и най-важното – с талантливи преподаватели и студенти. Здравето е ключов фактор, без който не можем да осъществим нито една национална цел. Изразявам дълбока признателност към целия академичен състав. Вие съхранявате и развивате традициите, внедрявате нови технологии, развивате международни партньорства, успяхте да превърнете университета в един от най-предпочитаните в света – тук има студенти от всички континенти. Вие приобщавате вашите студенти в най-хуманната професия. Днешния празник е празник за поколенията възпитаници. Благодаря на всички вас за постоянноството и всеотдайността, с които развивате българската медицинска школа. Поздравявам студентите за избора на тази професия, очакваме много от вас – да трансформирате професията на по-високо ниво, да градите модерно здравеопазване на още по-високо ниво. Поздравявам и чуждестранните студенти за избора да учат в Пловдив" - каза в поздравителното си слово президентът Румен Радев.

Ректорът връчи на държавния глава почетния плакет на университета. Отличия бяха дадени и на останалите високи гости. 

Финалът на тържествената част бе сложен с музикално изпълнение от академичния хор на университета.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Медицинският университет в Пловдив показа супермодерна апаратура
17:09 / 15.10.2025
Повдигнаха обвинения на арестуваните с наркотици служители на Дра...
16:45 / 15.10.2025
Шефката на РУО Пловдив с емоционален пост след кончината на Петя ...
15:48 / 15.10.2025
Порязаха кмета за 10-годишния срок за новите превозвачи
16:03 / 15.10.2025
Почина директорката на Търговската гимназия в Пловдив
15:23 / 15.10.2025
Приеха новия проектобюджет на Пловдив в евро
14:39 / 15.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бури и градушки 2025 г.
Съмнения за купуване на гласове в пазарджишкото село Огняново
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: