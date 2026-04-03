Много автомобили са струпани на пешеходното пространство на Гребната база в Пловдив. Любимото място за разходка на пловдивчанини е окупирано от въдици, оборудване и автомобили. Причината е състезание по спортен риболов на фидер – 1 кръг, което се провежда в града ни от 2 до 5 април. Организатор на турнира е Българската федерация по риболовни спортове, предава Plovdiv24.bg.

Фидер е малка кошничка със стръв, оттам идва името на този метод на ловене на риба. Над 100 автомобила, натъпкани с такъми, са паркирани от двете страни на езерото откъм западната страна на моста. Една кола носи оборудването на един състезател. Уловената риба после ще бъде пусната обратно.

Гребният канал в Пловдив с базата, с която разполага, е утвърден като една от най-добрите в Европа и в света и за последните десетина години. Той също така е бил арена на много европейски и световни първенства в гребните спортове.