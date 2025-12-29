Любезни дами обслужват експедитивно чакащи на опашки в полицията

© Plovdiv24.bg "Толкова хора се минали днес, главите са ни бръмнали от работа", сподели служителка на гише за издаване на лични документи в центъра на Пловдив пред репортер на Plovdiv24.bg.



И в следобедните часове на предпоследния работен ден не липсваха ентусиасти, решили да подновят личната си карта или да си издадат нов международен паспорт.



Четвърто РПУ Пловдив е едно от най-спокойните, когато говорим за този тип услуги. По-рано днес на място работиха 3 гишета, а служителките любезно и експедитивно обслужваха гражданите.



За 30 минути бяха обслужени около 10 човека. Едно от чакащите момичета бе дошло да издаде своя първи личен документи. Друг път бе дошъл за международен паспорт, но личната му карта бе счупена и това наложи и тя да бъде подменена.



Очевидно пловдивчани бяха решили да се възползват от по-евтините цени на документите преди 1 януари 2026.



Припомняме, че от другия месец таксата за издаване на лична карта ще бъде 30 лева или 15 евро и 34 цента. За документ със срок на валидност 10 години и 21 лева за 4-годишна валидност.



Към момента тези цени са съответно 18 и 13 лева, които са валидни до края на тази година. Лична карта за деца между 14 и 18 години, вече ще струва 21 лева или малко под 11 евро. В момента тя е 14 лева.