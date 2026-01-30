ЗАРЕЖДАНЕ...
|Локва с розово-червеникав цвят предизвика почуда у пловдивчани
Здравейте! Има някакъв сериозен проблем - сега има червени локви по няколко улици, ние ги виждаме пред нас, във Фейсбук има и снимки от улица "Д-р Владо". Преди време имаше синя локва от другата страна до контейнерите, но сега е нещо много по-мащабно.
За токсични неща ли става дума? Или отрова? Или просто боя? Не сме сигурни с кой орган да се свържем, ако можете да дадете видимост на въпроса, ще сме благодарни. Поздрави.
Потребители на Фейсбук сигнализират, че подобни гледки могат да се видят и в други части на града.
