Ударно се работи по локалните платна на бул. "Васил Априлов", които излизат на кръговото кръстовище на централна гара. До края на седмицата участъкът ще бъде проходим с автомобили в посока север - юг. Днес се слага вторият пласт настилка, а в сряда и четвъртък ще завърши асфалтирането с износващия слой на целия участък.

На самото колело ще се работи само през нощта, за да не се затруднява трафикът. След това ще се постави и пътната маркировка, съобщи за Plovdiv24.bg техническият ръководител на обекта инж. Николай Иванов от фирма "Трейс груп холд", която изпълнява проекта на НКЖИ.

С асфалтирането се слага край на мъките на живущите в района и на водачите, които бяха принудени да използват обходни пътища по време на ремонта. Ще се възстанови и движението на автобусите от градския транспорт, които повече от година минаваха по алтернативни улици.

За това обаче трябва да се издаде заповед от общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта", които регулират маршрутите на градските рейсове. Както вече съобщихме, пресечките "Тракия" и "Радекци", които излизат на "Васил Априлов", също са асфалтирани, а преди това, по настояване на гражданите, бяха сменени водопроводът и канализацията.

Въпреки че движението през локалите ще е отворено, строителите от "Трейс груп холд" ще продължат дейностите в самия пробив под централна гара. Изграждането на комуникационно-транспортния пробив е част от големия проект на НКЖИ за модернизиране на жп ареал Пловдив. Срокът за завършване на целия обект е средата на 2026 г.