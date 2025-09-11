ИЗПРАТИ НОВИНА
Лили Иванова с голям жест към пловдивските дейци на културата
14:16
©
Два дни остават до датата 13 септември, когато Примата на българската музикална сцена Лили Иванова ще зарадва пловдивчани и гости на града с грандиозен концерт на Античния театър, с начало 20:00ч.

Мащабното събитие е със специалното участие на оркестъра на Националния музикален театър "Стефан Македонски" с диригент – талантливият пловдивчанин - маестро Константин Добройков. Музикален продуцент е Ангел Дюлгеров, също пловдивчанин, известен китарист, композитор, автор на текстове и аранжор.

Като жест към града и по-специално към пловдивските дейци на културата, фондация "Лили Иванова“ подари безплатни билети на Регионален исторически музей, Регионален етнографски музей, Регионален природонаучен музей, Регионален археологически музей, Народна библиотека “Иван Вазов", Градска художествена галерия, Пловдивско певческо дружество "Ангел Букорещлиев“, най-добрата музикална школа "Арт Войс Център“ и на пловдивските читалищни дейци.

Билетите бяха предадени на община Пловдив от Благо Солов – член на УС на Фондация "Лили Иванова“.

Музиката на Лили Иванова съпътства живота на поколения българи. Гранд дамата на БГ естрадата е описвана най-често като съвкупност от талант, воля, дисциплина и харизма. Талантът, мащабът, професионализмът и енергията ѝ са съчетани с невероятната ѝ способност да бъде винаги модерна. Лили Иванова успява да съчетава съвременните музикални тенденции в новите си песни. Непрекъсната изпълнителска и концертна дейност от 1961 г. насам, с над 11 хиляди концерта и над 35 албума са ненадминато постижение. Наред с многобройните си награди, Лили Иванова получи и специалната награда на БГ Радио за "Най-голям български поп изпълнител за всички времена“, която описва може би най-точно в едно изречение уникалното ѝ творческо дълголетие.

Силната ѝ връзка с публиката превръщат всеки неин концерт в незабравим емоционален спомен. Самата Лили Иванова не спира да се покланя пред публиката си, считайки я за най-големия олтар и най-скъпата си награда.

Община Пловдив изказва дълбока благодарност към фондация "Лили Иванова“ за успешното партньорство и за жеста на внимание и подкрепа към дейците на културата.







