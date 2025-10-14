ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лео Кадели с голяма благотворителна акция в Пловдив
"Добър вечер. Тъкмо се връщам от Пловдив, майката беше доста притеснена дали ще продължим каузата. За жалост каузата "Ремонт за самотна майка с 3 деца" не върви добре. До момента сме събрали само 4160лв., а имаме нужда от над 20-22 000. Става въпрос за основен ремонт на апартамент с 4 стаи. Също така доста малко доброволци - майстори са се записали. Имаме нужда за около 15 майстори и 20 общи помощници, а до момента са се записали само 3-ма майстори, 2 момичета и 2-ма общи помощници.
Пускам още веднъж каузата и начина на подкрепа. Благодаря на всеки, който е помогнал до момента".
Новата кауза в Пловдив е ремонт на жилището на Йоана, която от 6 години сама отглежда трите си деца - момче на 15 години, момичета на 12 г. и 11 г. Досега са живели в различни квардити, а преди няколко дни майката е получила настанителна заповед за общинско жилище. Апартаментът е в ужасно състояние.
"Йоана няма да може да се справи сама и това е причината снощи късно вечерта да бях при тях и да обещая на децата, че скоро всеки ще си има стая и няма да живеят повече всички в една или две стаи. Йоана работи и много ми стана мило като бях при тях и усетих каква закрила е тя за децата, а колко възпитани са те след като говорих над час с тях.
Да, на тръгване от срещата ни, прегръдката на децата беше по-силно от посрещната - защото вече имат реална надежда, а не да са гледали просто едни наши снимки и клипове. Сигурен съм, че утре ще ходят още по- усмихнати на училище, защото всеки от тях си представя новата си стая.
Ще помогнем ли? Ако да - дари, стани доброволец или сподели.
Събираме се на 17,18 и 19 октомври. Място: Район Южен, Пловдив. От 08:00ч. Спане за хората, които са извън Пловдив - ще осигурим спане. Ще направим основен ремонт и ще обзаведем всичко, дори чинии, вилици, пердета и чаршафи. Децата взимат си раниците и влизат в нов апартамент.
Специална молба. Моля, ако някой ги разпознае, няма нужда да ги пита "Това вие ли сте?" Нека пазим достойството на майката и децата. Благодаря Ви за разбирането.
Който има желание да участва като доброволец, нека ми пише на вайбер 0898366113. Телефон за въпроси 0898 366 113."
