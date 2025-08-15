ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Лекари спасиха мъж с рядко и опасно усложнение от рибена кост в Пловдив
Пациентът постъпил в Клиниката по УНГ към УМБАЛ "Каспела" в Пловдив със силни болки в гърлото, затруднено говорене и преглъщане, придружени с висока температура. Месеци по-рано имал подобни симптоми, отзвучали временно след антибиотично лечение. По време на прегледа си спомнил, че е консумирал шаран и предполага, че е погълнал кост, но не е потърсил медицинска помощ, тъй като тогава не е изпитал силна болка.
Прегледът установил подут и болезнен език, принудително отворена уста и обилно слюноотделяне. Компютърната томография показала тънка 12-милиметрова структура, наподобяваща рибена кост, забита във вътрешните мускули на езика, и абсцес в близост.
Поради риск от сериозни усложнения, включително засягане на дихателните пътища, екипът предприел спешна операция с достъп през шията. Костта била успешно извадена, а заедно с нея – и значително количество гной. След интервенцията пациентът бил лекуван с широкоспектърни антибиотици и кортикостероиди, което довело до бързо възстановяване.
"Това е изключително рядък случай – рибената кост е мигрирала навътре в мускулатурата на езика, където е останала скрита и е предизвикала абсцес. Такива чужди тела трудно се откриват при обикновен преглед и често изискват образна диагностика", коментира началникът на клиниката доц. д-р Димитър Пазарджиклиев.
"Езикът е много устойчив орган, но инфекциите му могат да се развият бързо и да доведат до животозастрашаващи състояния, ако не се реагира навреме. В този случай бързата диагностика и координираната работа на екипа спасиха пациента", допълва д-р Георги Буров от УМБАЛ Каспела.
"Хранете се бавно и внимателно, особено при консумация на риба и пилешко. При най-малко съмнение за заседнала кост потърсете лекар, за да се избегнат тежки усложнения", посъветва д-р Таниел Минков.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
4-годишно дете и майка му от Пловдив са в много тежко състояние, ...
21:29 / 14.08.2025
Трогателна история от Пловдив: Пациентка благодари на своя спасит...
20:49 / 14.08.2025
Сигнал: Въпрос на време е на това място в Пловдив да стане инциде...
20:04 / 14.08.2025
Няма пострадали от катастрофата с преобърнатия микробус в "Севере...
19:52 / 14.08.2025
Изтекоха кадри от мащабната операция в Пловдив!
17:49 / 14.08.2025
Нов инцидент в Пловдив
17:33 / 14.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
14:13 / 13.08.2025
Край на жегите за лято 2025
08:28 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS