Лекари спасиха мъж с рядко и опасно усложнение от рибена кост в Пловдив
08:29
Лекари извършиха успешно отстраняване на рибена кост, заседнала дълбоко в езика на 47-годишен мъж и предизвикала тежка инфекция.

Пациентът постъпил в Клиниката по УНГ към УМБАЛ "Каспела" в Пловдив със силни болки в гърлото, затруднено говорене и преглъщане, придружени с висока температура. Месеци по-рано имал подобни симптоми, отзвучали временно след антибиотично лечение. По време на прегледа си спомнил, че е консумирал шаран и предполага, че е погълнал кост, но не е потърсил медицинска помощ, тъй като тогава не е изпитал силна болка.

Прегледът установил подут и болезнен език, принудително отворена уста и обилно слюноотделяне. Компютърната томография показала тънка 12-милиметрова структура, наподобяваща рибена кост, забита във вътрешните мускули на езика, и абсцес в близост.

Поради риск от сериозни усложнения, включително засягане на дихателните пътища, екипът предприел спешна операция с достъп през шията. Костта била успешно извадена, а заедно с нея – и значително количество гной. След интервенцията пациентът бил лекуван с широкоспектърни антибиотици и кортикостероиди, което довело до бързо възстановяване.

"Това е изключително рядък случай – рибената кост е мигрирала навътре в мускулатурата на езика, където е останала скрита и е предизвикала абсцес. Такива чужди тела трудно се откриват при обикновен преглед и често изискват образна диагностика", коментира началникът на клиниката доц. д-р Димитър Пазарджиклиев.

"Езикът е много устойчив орган, но инфекциите му могат да се развият бързо и да доведат до животозастрашаващи състояния, ако не се реагира навреме. В този случай бързата диагностика и координираната работа на екипа спасиха пациента", допълва д-р Георги Буров от УМБАЛ Каспела.

"Хранете се бавно и внимателно, особено при консумация на риба и пилешко. При най-малко съмнение за заседнала кост потърсете лекар, за да се избегнат тежки усложнения", посъветва д-р Таниел Минков.







Статистика: