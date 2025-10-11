ИЗПРАТИ НОВИНА
Лекари от най-голямата болница в Пловдив и България успяха да спасят Невена Цонева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:24
©
Невена Цонева бе изписана от най-голямата болница в Пловдив и България УМБАЛ "Свети Георги". Изпълнителката е отново у дома, след като само преди дни се подложи на тежка интервенция, която я е спасила от сериозни здравословни усложнения.

"Благодаря на всички за огромната подкрепа, която получих по време на “приключенията" ми в здравословен план през изминалите дни. Оценявам любовта, изпратена към мен безмерно. Да се връща на всички по много.

Специални благодарности за топлото отношение, професионализма и адекватната реакция на всички от спешна помощ, както и на целия лекарски екип, които се грижиха за мен през тези 5 дни в УМБАЛ “Свети Георги" - Пловдив. Господ си знае работата.

Благодаря от сърце!

Пътувам си към вкъщи. Продължаваме напред - очаквайте изненади", написа Цонева.







