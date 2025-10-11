Лекари от най-голямата болница в Пловдив и България успяха да спасят Невена Цонева

© Невена Цонева бе изписана от най-голямата болница в Пловдив и България УМБАЛ "Свети Георги". Изпълнителката е отново у дома, след като само преди дни се подложи на тежка интервенция, която я е спасила от сериозни здравословни усложнения.



"Благодаря на всички за огромната подкрепа, която получих по време на “приключенията" ми в здравословен план през изминалите дни. Оценявам любовта, изпратена към мен безмерно. Да се връща на всички по много.



Специални благодарности за топлото отношение, професионализма и адекватната реакция на всички от спешна помощ, както и на целия лекарски екип, които се грижиха за мен през тези 5 дни в УМБАЛ “Свети Георги" - Пловдив. Господ си знае работата.



Благодаря от сърце!



Пътувам си към вкъщи. Продължаваме напред - очаквайте изненади", написа Цонева.