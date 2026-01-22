ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лекари от Пловдив отстраниха 12-сантиметров тумор без хирургична операция
Пациентът Кирил Бойчев от Хасково споделя, че се чувства отлично само дни след интервенцията.
"Чувствам се много добре. Радвам се, че попаднах на истински професионалисти“, казва той.
Процедурата е извършена от екип на гастроентерологичното отделение на болницата, ръководен от доц. д-р Божидар Христов. По думите му методът позволява едновременно пълно отстраняване на тумора и запазване на функцията на дебелото черво.
"Това е щадяща процедура, която значително намалява риска от усложнения. Възстановяването е много по-бързо, а качеството на живот на пациента се запазва“, обяснява доц. Христов.
За разлика от стандартната хирургична операция, при която често се налага отстраняване на част от органа и дълъг възстановителен период, при този ендоскопски подход пациентът е в съзнание часове след интервенцията и се възстановява напълно само за няколко дни.
До момента доц. д-р Божидар Христов е извършил над 50 подобни интервенции, което нарежда екипа на УМБАЛ "Каспела“ сред водещите в прилагането на този съвременен метод у нас.
Случаят е поредното доказателство, че съвременната медицина и навременната профилактика могат да спасят човешки живот, като същевременно щадят пациента и запазват неговото качество на живот.
