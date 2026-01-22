Лекари от Пловдив отстраниха 12-сантиметров тумор без хирургична операция

© Лекари от УМБАЛ "Каспела“ в Пловдив отстраниха 12-сантиметров тумор от дебелото черво на пациент, без да извършват хирургична операция и без разрез. Манипулацията е извършена по иновативен ендоскопски метод, през естествен отвор, като органът е напълно съхранен.



Пациентът Кирил Бойчев от Хасково споделя, че се чувства отлично само дни след интервенцията.



"Чувствам се много добре. Радвам се, че попаднах на истински професионалисти“, казва той.



Процедурата е извършена от екип на гастроентерологичното отделение на болницата, ръководен от доц. д-р Божидар Христов. По думите му методът позволява едновременно пълно отстраняване на тумора и запазване на функцията на дебелото черво.



"Това е щадяща процедура, която значително намалява риска от усложнения. Възстановяването е много по-бързо, а качеството на живот на пациента се запазва“, обяснява доц. Христов.



За разлика от стандартната хирургична операция, при която често се налага отстраняване на част от органа и дълъг възстановителен период, при този ендоскопски подход пациентът е в съзнание часове след интервенцията и се възстановява напълно само за няколко дни.



До момента доц. д-р Божидар Христов е извършил над 50 подобни интервенции, което нарежда екипа на УМБАЛ "Каспела“ сред водещите в прилагането на този съвременен метод у нас.



Случаят е поредното доказателство, че съвременната медицина и навременната профилактика могат да спасят човешки живот, като същевременно щадят пациента и запазват неговото качество на живот.