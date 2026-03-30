Промяната на температурите и атмосферното налягане с настъпването на пролетта и смяната на часовото време оказват негативно влияние върху сърцето, предупреждават лекарите от Първо кардиологично отделение на УМБАЛ "Пловдив". Особено са застрашени хората с вече установени заболявания като артериална хипертония, исхемична болест на сърцето или нарушения на сърдечния ритъм.



Пациенти вече са се оплакали за промени в стойностите на кръвното налягане, сърцебиене, лесна умора, замайване или чувство на тежест в областта на гръдния кош. Подобни симптоми не бива да се пренебрегват, категорични са медиците и съветват хората да се обърнат веднага към тях, а не да изчакат с надежда здравословните им проблеми да отшумят с времето.



Сериозна опасност е повишеният риск от инфаркт. Проучвания показват, че той се увеличава с около 10% в дните след смяната на времето през пролетта. Нарушеният циркаден ритъм също е сигнал за тревога. Смяната на времето разстройва вътрешния биологичен часовник, което води до смущения в съня и хроничен стрес за сърцето.



Хормоналният дисбаланс е проблем, които не бива да се подценява. Преходът нарушава секрецията на хормона на съня мелатонин, което влияе на емоциите, кръвното налягане и сърдечната дейност. Когато човек спи, сърцето има възможност да си почине и да премине в режим на възстановяване, а цялата му сърдечно-съдова система се успокоява и регенерира, поясняват медиците. А когато обаче сънят е нарушен и не е пълноценен се стига до увреждане или дисрегулация на тази система. За това и при най-малките проблеми е добре хората да потърсят помощ от лекарите.



Поради недостига на сън в първите дни след смяната часа сън и стреса, организмът произвежда повече стресови хормони (кортизол), което може да повиши кръвното налягане и да натовари сърцето.



Редовният контрол на артериалното налягане, приемът на предписаните медикаменти и поддържането на умерена физическа активност са важни елементи в профилактиката на сърдечно-съдовите усложнения.



В немалко случаи обаче заради усложнения се налага намесата на лекарите. Пациентите със здравословни проблеми могат да потърсят помощта на специалистите от Първо кардиологично отделение на УМБАЛ "Пловдив". Само през миналата година в него са се лекували над 3000 души.



В отделението се извършват диагностика и лечение на болести на сърцето и периферните съдове в т.ч. и спешни състояния. Провеждат се интензивно наблюдение и лечение, както и инвазивна диагностика и терапия, подпомагане на кръвообръщението, възстановяване на синусов ритъм, електрокардиостимулация.



В него се извършва амбулаторен контрол на функцията на електрокардиостимулатори (пейсмейкъри). Прави се диагностика и лечение на пулмонална артериална хипертония, лечение на белодробен тромбоемболизъм, като се използват медикаментозни средства за премахване на тромботичните маси и механични/ инструментални методи за отстраняването им.



Провежда се диагностика на случаи със синдром на сънна апнея (sleep apnea syndrome), чрез регистрация и анализ на ритъма на дишането по време на сън.



Правят се инвазивни изследвания на сърдечно-съдовата система. Извършва се интервенционално лечение на остър миокарден инфаркт, като най- ефикасен метод на поведение при това живото-застрашаващо състояние.



Отваряне на засегнати съдове (артерии и вени) посредством балонна дилатация, стент и други интервенционални методи, се прилага при различни заболявания: болести на сърцето, съдовата система на долни и горни крайници, каротидни артерии, бъбречни артерии, артерии кръвоснабдяващи стомашно- чревния тракт и други.



Лекарите, медицинските сестри и санитарите в Отделението на Инвазивна кардиология в УМБАЛ "Пловдив", ръководени от д-р Ценко Цветковски са в денонощна готовност за оказване помощ на пациенти в нужда.