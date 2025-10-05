ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лекар от Пловдив: При възрастните хора ендокринните заболявания често протичат по различен начин
"При възрастните хора ендокринните заболявания често протичат по различен начин, а не със специфичните за болестта симптоми. Затова точна диагноза понякога не може да се постави още при първата среща с ендокринолог“, обясни д-р Станчева.
Тя подчерта, че за правилното диагностициране и лечение е необходима екипна работа между лични лекари, ендокринолози, интернисти, диетолози, психолози и социални работници. В центъра на този екип остават пациентът и неговото семейство, към които трябва да се подхожда индивидуално, с внимание, търпение и емпатия.
Според данни на Националния статистически институт през 2024 г. в България броят на хората над 65 години надвишава 1,7 млн. души. Остаряването е естествен процес, свързан с промени в структурите и функциите на организма, включително в жлезите с вътрешна секреция. При някои от тях се наблюдава намалено производство на хормони като половите хормони, растежния хормон и IGF-1, докато при други функциите остават почти непроменени. При трети случаи има естествено покачване на хормоните ФСХ и ЛХ.
Клиничните прояви на тези промени могат да включват наднормено тегло, затлъстяване, атеросклероза, предиабет, остеопороза, дефицит на витамин D, проблеми със съня, сънна апнея, менопауза, еректилна дисфункция, сърдечно-съдови проблеми, влошен липиден профил и шиен дискомфорт.
Особеност при възрастните пациенти е наличието на хронични заболявания, тенденцията за чести обостряния, редовния прием на медикаменти, ограничената физическа активност, социално-икономическите фактори, паметовите нарушения и промените във функцията на различни органи.
Диагностиката включва лабораторни изследвания на хормонални нива, кръвна захар, липиден профил, електролити, витамини и минерали, както и оценка на бъбречната и чернодробната функция. Структурните промени в жлезите могат да бъдат установени чрез ехография, компютърна томография или специализирани методи като сцинтиграфия.
За въпроси е на разположение телефон за връзка с отделението: 032/906-187 и 032/905-401.
