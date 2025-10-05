ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Лекар от Пловдив: При възрастните хора ендокринните заболявания често протичат по различен начин
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:19Коментари (0)106
©
Д-р Станимира Станчева, началник на отделението по ендокринология и болести на обмяната на веществата в "УМБАЛ-Пловдив“, посъветва възрастните пациенти да не пропускат редовните медицински прегледи и да се консултират при повече специалисти.

"При възрастните хора ендокринните заболявания често протичат по различен начин, а не със специфичните за болестта симптоми. Затова точна диагноза понякога не може да се постави още при първата среща с ендокринолог“, обясни д-р Станчева.

Тя подчерта, че за правилното диагностициране и лечение е необходима екипна работа между лични лекари, ендокринолози, интернисти, диетолози, психолози и социални работници. В центъра на този екип остават пациентът и неговото семейство, към които трябва да се подхожда индивидуално, с внимание, търпение и емпатия.

Според данни на Националния статистически институт през 2024 г. в България броят на хората над 65 години надвишава 1,7 млн. души. Остаряването е естествен процес, свързан с промени в структурите и функциите на организма, включително в жлезите с вътрешна секреция. При някои от тях се наблюдава намалено производство на хормони като половите хормони, растежния хормон и IGF-1, докато при други функциите остават почти непроменени. При трети случаи има естествено покачване на хормоните ФСХ и ЛХ.

Клиничните прояви на тези промени могат да включват наднормено тегло, затлъстяване, атеросклероза, предиабет, остеопороза, дефицит на витамин D, проблеми със съня, сънна апнея, менопауза, еректилна дисфункция, сърдечно-съдови проблеми, влошен липиден профил и шиен дискомфорт.

Особеност при възрастните пациенти е наличието на хронични заболявания, тенденцията за чести обостряния, редовния прием на медикаменти, ограничената физическа активност, социално-икономическите фактори, паметовите нарушения и промените във функцията на различни органи.

Диагностиката включва лабораторни изследвания на хормонални нива, кръвна захар, липиден профил, електролити, витамини и минерали, както и оценка на бъбречната и чернодробната функция. Структурните промени в жлезите могат да бъдат установени чрез ехография, компютърна томография или специализирани методи като сцинтиграфия.

За въпроси е на разположение телефон за връзка с отделението: 032/906-187 и 032/905-401.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Жител на "Тракия": Думите са излишни
14:25 / 05.10.2025
Вандалска проява в пловдивски парк, издирват се извършителите
08:26 / 05.10.2025
Пловдив вече има и Музей на парите "Пазител на стойност"
17:21 / 04.10.2025
Майката на детето, починало в клиника в Пловдив: Това е умишлено ...
16:24 / 04.10.2025
Най-големият подлез в центъра на Пловдив протече
14:54 / 04.10.2025
Счупено дърво ограничи пътя към Стария град в Пловдив
14:45 / 04.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
10:00 / 04.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
21:34 / 04.10.2025
Честито, Ивайло Захариев!
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бури и градушки 2025 г.
Борба за почистването на Пловдив
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: