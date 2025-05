Легенди на танцовата сцена ще раздвижат пловдивчани напълно безплатно

© Интервю за предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" с Елианна Лилова, организатор за фестивала One Dance City в Пловдив.



Какво ще се случва в Пловдив по време на този фестивал?



Искаме да поканим абсолютно всички пловдивчани и гости на града за два безплатни уъркшопа по съвременен танц. Този съвременен танц ще бъде преплетен и с много различни и интересни ърбън движения, които ще можем да научим – от тези движения, които виждаме и са много популярни, буквално като вирус се разпространяват в социалните мрежи, като уакинг, нов хип-хоп, денсхол, рейв, електро, тези много специални нови движения, от които всички искаме да можем по нещо. И затова запоовядайте от 18.00 часа, на сцена пред площада. Преподаватели буквално от целия свят ще се включат в този уъркшоп. Ще започнем в 18.00 часа с уъркшоп, от 19.00 часа ще има спектакъл на открито, в който ще има 10 танцьори на сцена и диджей Авир Леон, който ще пуска музиката на живо по време на този спектакъл. А след спектакъла ще има още един уъркшоп, на който ще можем да научим няколко стъпки от самия спектакъл.



Аз си го представям така: преди спектакъла ни показват движенията и всеки играе на площада, кой колкото може и колкото схваща. Така ли ще е?



Точно така, точно така. Започваме с уъркшоп, по средата гледаме спектакъл и завършваме с уъркшоп.



Един абсолютно зрелищен танцов коктейл, с който да сложим началото на тазгодишното издание, да сме заедно и да го отпразнуваме. Същата тази компания – това е френската компания на Амала Дианор, ще представи пълнометражен спектакъл, който се казва "Дъб“, на 23 май в Дома на културата. Този спектакъл е наистина един заряд от всички най-съвременни и модерни ърбън техники, които Амала Дианор събира. Също така и кастът, самият артистичен изпълнителски състав е изключителен, тъй катог за да събере тези изпълнители, той прави прослушвания с танцьори от цял свят, и буквално в Пловдив ще видим представители може би най-добрите представители на отделните жанрове. Уакинг, хип-хоп нов стил, индиана уакинг – изцяло интересен нов стил.



Между другото, по този стил ще има и уъркшоп в самия петък сутринта. Продължавайки с уъркшопите, освен на 22 май, те ще продължат и на 23-ти сутринта в Дома на културата. Всичките уъркшопи, които организираме, са безплатни. Единственото нещо, което молим участниците, е предварително да ни изпратят един имейл, с който да потвърдят присъствие, тъй като съответно те са с ограничена бройка. Те ще бъдат в танцово студио в Дома на културата.



Информация за всичките уъркшопи, които организираме, може да се намери на страницата на нашия уебсайт, на One Dance Festival. Бързам да добавя, че организираме и уъркшоп по драматургия. Той ще бъде воден от един много известен драматург от Шотландия. Ще има и други танцови уъркшопи, те са с седем на брой, така че цялата тази информация е качена на нашия уебсайт. Всички те са безплатни. Безплатна е и програмата на 22-ри май.



А също така, като говорим за безплатни събития, веднага след голямото откриване, което по никакъв начин не би трябвало да се пропуска, защото то е наистина много зрелищно – ще построим едно доста високо скеле, което ще наподобява различни отделни кутийки. Представете си като отворите Инстаграм какво виждате – отделни кутийки със съдържание. И чрез тези "кутийки“ ние ще надникнем в различни истории, в различни наративи.



Няма повече да разкривам от самия спектакъл. Това е голямото откриване на 17-то издание с артиста Амала Дианор, който вече ни е гостувал преди 3 години на събитието One Dance със спектакъл, който ние копродуцирахме. Тази година той се връща на фестивала с много по-мащабен, много по-грандиозен спектакъл.



Откриването кога точно е?



Откриването в зала е на 23-и май. Откриването на безплатната ни сцена в центъра Пловдив е на 22 май. А след 23-и – голямото събитие, продължаваме на 24-и с още много интересна програма, която е шоукейс. Това е един шоукейс, в който ще участват 6 европейски хореографи – от Норвегия, Италия, Германия, Австралия, Швеция. Изключително интересни имена. Този проект се случва като част от един европейски проект, от който нашият фестивал е част. Той се казва Visiting Artist – проект, който е финансиран от "Творческа Европа“ на Европейската комисия, и проект, в който си партнираме с още 22 европейски фестивала.



Този шоукейс е безплатен, с вход свободен, с предварително записване. Т.е. отново тези, които успеят да дойдат първи, ще успеят да го видят. Той включва два спектакъла на открито, които ще се случат пред Дума на културата, и два спектакъла вътре в самата зала. Това е вече на 24-и май.



А на 23-и, доколкото разбрах, ще има и парти?



На 23-и, след грандиозното ни откриване, диджеят, който споменах, Авир Леон, който ще пуска музиката на живо по време на самия спектакъл "Дъб“, той ще излезе на диджей пулт пред Дома на културата, за да можем всички заедно да потанцуваме. Тук и една изненада също ще разкрия, която досега не съм я казвала, но танцьорите от спектакъла също ще се включат в тези танци и ще има импровизирани уъркшопи пред самия Дом на културата, което вече си е традиция за нашия фестивал – да откриваме уъркшоп за всички зрители, дошли да празнуват с нас. Имаме много безплатни събития и наистина се надяваме хората да дойдат, да ги оценят, защото те са за всички възрасти.



Това е покана към от 4 до 104 годините, елате!



Ами за танца възраст няма, важното е да го чувстваш със сърцето си.



Танцът е нещо, което надявам се никога никой да не спира да танцува, защото това е най-важната радост. Веднага произвеждаме допамин, серотонин и е източник на истинско чисто щастие. Програмата на фестивала продължава до 8 юни с много събития, с един от най-големите артисти в момента, сега, на съвременната танцова сцена.



На 30 май пристига Христос Пападопулос – хореографът, който през февруари спечели наградата "Роуз“, която в нашия свят е съотносима с "Букър“ или с "Грами“. Той спечели тази награда със спектакъла LARSEN C, който пък ние представихме през далечната 2021 г. През 2025 г., сега, той се връща с нов спектакъл – "Моята свирепа невежа стъпка“, на който спектакъл ние сме копродуценти. Ние не просто го показваме, а ние сме копродуцирали този спектакъл, който тепърва ще се върти. Неговата премиера се състоя на 8 май в "Onassis Stegi“ в Атина. Втората му спирка е Пловдив, а след това се втурва в едно безкрайно турне в цяла Европа.



Страхотно! Кажете всичко докрай и за другите събития, така или иначе започнахме.



Нашата програма главно се случва през уикенда, свободните дни, за да могат хора от всички краища на България да се включат. Вече разказах за съдържанието на 30 май – това с Христос Пападопулос, но на 30-ти имаме и друго много важно събитие и това е световната премиера на Александър Георгиев и спектакъла Fantastic Futures. Това е отново наша копродукция. Тя ще започне в 21.00 часа, така че осигуряваме една много плътна програма в петък, 30 май, с притичване от единия театър до другия, както се случва на всички големи европейски фестивали. На 31 май продължаваме отново с наша копродукция и световна предпремиера на Неда Ружева и артистичния колектив "Тревога“. Този спектакъл е съвместна копродукция между One Dance Festival и един от най-големите европейски фестивали, който се казва "Julidans“ в Амстердам. Изключително сме горди, че си партнираме в този проект с Julidans, много сме горди и с Неда, чийто първи проект също копродуцирахме. Тази година тя се завръща с новото си творение, което абсолютно всички пловдивчани ще могат да видят предпремиерно. Основната голяма премиера е в Julidans.



И на 1 юни да представим белгийската хореографка Чериш Mенцо със спектакъла Frank, който пристига в Пловдив буквално 5 дена след световната си премиера в Брюксел. Чериш Менцо е едно от най-горещите имена в съвременния танцов авангард, която през последните години насочи прожекторите към себе си поради интригуващите и политически теми, които тя засяга в своите спектакли. В спектакъла познавачите ще открият много елементи от афрофутуризма. Самата Чериш има афрокорени, в които тя дълбоко се впуска и изследва, поставяйки ги в европейски контекст. Спектакълът се казва Frank, което е една много интересна игра на думи и смисли – съкращение от Франкенщайн и в същото време думата "frank“, което значи "честен, откровен“.



И аз ще спра тук да разкривам допълнителни факти. Защото всички ще могат да виждат този спектакъл на 1 юни. И още няколко думи ще кажа и за последния уикенд от фестивалната програма, в който ще представи два спектакъла.



На 6 юни – отново голяма премиера на българския артист Коста Каракашян със спектакъла INSERT COIN / PLAYER ONE. Спектакълът е вдъхновен от видеоигрите и от виртуалните реалности, в които влизат хората, които обичат да играят видеоигри. В много интересна игра ще могат да влязат всички зрители, като те могат да интерактват, или как да го кажем с една хубава българска дума, да взаимодействат с изпълнителите.



Изпълнителите ще влязат в ролята на едни истински игрови аватари. И то затова и така се казва – INSERT COIN, т.е. да вкараш паричка и да натиснеш PLAYER ONE, ако всички слушатели се сещат как едно време се влизаше в тези игри, даже не едно време, ами продължава по този начин човек да влиза в игралното пространство.



Това е един мултидисциплинарен спектакъл, който ще приканва всички дошли да участват. Те могат да ръководят събитията, как ще се развие самият спектакъл. Това е на 6 юни, световна премиера.



На 7 и 8 юни два пъти ще представим спектакъла BORDA на бразилската хореографка Лиа Родригез. Лиа несъмнено е една от най-големите легенди на съвременната танцова сцена. Това е артист с множество световни награди и достижения, която след дълго време, прекарано в Европа, решава да се върне в своето родно място, в бразилската фавела. Това са едни много бедни квартали, почти без никаква инфраструктура в Бразилия. Там учредява един културен център и започва да развива изключително важни културни дейности в подпомагане на местните общности.



Работата на Лиа Родригез е силно политическа. Тя не търси никакви естетически наслади и просто едно запълване на една сцена с някакви красиви движения. Напротив, там всяко движение е стейтмънт, е точно артикулирано съобщение с много силно желание за постигане на промяна. Името на спектакъла също е една лингвистична заигравка – BORDA, което значи доста неща. В латински контекст – и "граница“ и "маргинализирани обекти и субекти“, и "нещо, което е поставено в крайността на съществуването си“. Със сигурност пристигането на Лиа в тази част на света е огромно събитие. Аз също така ще открехна, че ние поне от 4-5 години се борим да покажем Лиа Родригез и мога да кажа, че това се случва благодарение и на това, че One Dance стана и копродуцент на това парче, на този спектакъл.



Това беше единствената възможност нашият фестивал, който е в периферията на Европа, да получи дата, която отново искам да кажа, е веднага след световната премиера отново в Брюксел.



Наистина е страхотно, че повечето спектакли идват веднага след премиерата си по света.



За нас това е изключително важна мисия – българският гражданин да има достъп до европейско и световно съдържание, както всеки друг европейски гражданин. Преди година или две излязоха едни доста притеснителни проучвания за достъпа на българина до световно изкуство и също така посещаемостта на българина на каквото и да е културно събитие и те са повече от притеснителни, защото цифрите там показват един ужасяващ дефицит.



И докато в политическото пространство културата бива разглеждана като нещо периферно България няма да може да продължи своя път на развитие. Културата е неизменна част от съществуването и развитието на едно общество и наистина е време все повече хора и държавни лица да го осъзнаят.



Това е лицето на нацията, да!



Виждаме до какви крайности може да се стигне и се стига. И тук искам да благодаря и на вас като медия, че обръщате внимание на нашето събитие, защото мисля, че ние сме в една лодка по пътя на това да покажем какво е култура и малко да се различим от масовия шоубизнес, който се случва в театралните зали и навсякъде другаде.