ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Кървавата свада в Пловдив за паркомясто завърши с присъда за редника
Автор: Ивет Калчишкова 12:34Коментари (0)1234
©
Военният съд в Пловдив осъди на три години лишаване от свобода условно с изпитателен срок от четири години редник Димитър Христакев, който на 21 октомври 2023 г. простреля двама души след конфликт за паркомясто, информира Plovdiv24.bg.

Припомняме, че инцидентът станал около 20:00 ч. на ул. "Въча“ 3 в Пловдив. Христакев оставил колата си пред гаража на Марио Маринов и отишъл до близкия китайски ресторант. Когато се върнал, между двамата възникнал спор.

"Във въпросната вечер, беше около 19,30 часа, се прибирах с моята кола и видях, че на мястото е паркиран друг автомобил. Тъй като улицата е без изход, спрях до него и започнах да подавам звукови сигнали с надеждата, че шофьорът е наблизо и ще дойде. В този момент видях в далечината, че от другия край на улицата се задава с бавна стъпка нашият човек (б.р. обвиняемият). Попитах го: Теб ли чакам?

Ще чакаш, колкото е необходимо - бе отговорът му. Беше агресивен и се държеше нагло. Това естествено ме ядоса."

Маринов нанесъл два удара в корема на Христакев, след което Христакиев извадил пистолет и стрелял.

Куршумът преминал през тялото на Маринов, после ранил в крака съседа му Димитър Методиев, и накрая се забил в гаражната врата.

При последвалото разследване в дома на Христакев били открити 60 патрона без разрешително.

Съдът призна редника за виновен в опит за убийство при превишаване пределите на неизбежната отбрана, както и за незаконно държане на боеприпаси. Наложеното наказание от три години условно е общо за двете престъпления.

Пистолетът "Глок“ и намерените патрони се конфискуват в полза на държавата, а Христакев ще трябва да заплати и разноските по делото – около 6000 лв.


Още по темата: общо новини по темата: 8
04.12.2024 Прострелян от военен заради паркомясто: Изстрелът бе изненадващ, Митко лежеше в локва кръв
24.10.2023 Пуснаха срещу 6000 лв. стрелеца от ''Кършияка''
24.10.2023 Военният, стрелял в Пловдив, с драматичен разказ какво точно се е
случило
24.10.2023 Този е редникът, прострелял двама в Пловдив заради паркиране
23.10.2023 Военно-окръжна прокуратура се заема с военния, прострелял двама заради паркомясто в Пловдив
22.10.2023 Спор за паркомясто е причината за снощната стрелба в Пловдив
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Тотална разруха и разпад на стадион "Пловдив", Общината имала пла...
13:31 / 29.10.2025
28 студенти от пет университета и 21 специалности работят заедно ...
12:04 / 29.10.2025
МБАЛ "Свети Мина" остана без управител
11:59 / 29.10.2025
Изключително нисък е интересът на пловдивчани към ваксината срещу...
12:38 / 29.10.2025
От последните минути: Най-добрата новина за Марти, прегазен от АТ...
10:45 / 29.10.2025
Катастрофа с такси на неочаквано място в Пловдив
10:14 / 29.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
Една от най-богатите българки днес става на 55, започва като секретарка на олигарх
09:06 / 28.10.2025
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
Големият шеф на първия хипермаркет в България днес стана на 71 години
20:17 / 27.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигната?
10:05 / 27.10.2025
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
Миролюба Бенатова: Профилактичен преглед и изследвания ми струваха 555 лева
09:37 / 28.10.2025
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
Прeдприeмач: Цените на имотите растат, защото общините не насочват развитието на градовете и пречат на строителството
12:39 / 27.10.2025
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
За какво служи третото отделение в чекмеджето на пералнята, което почти никой не използва
17:24 / 28.10.2025
97 свидетели срещу показно арестувана директорка в Пловдив
97 свидетели срещу показно арестувана директорка в Пловдив
12:42 / 28.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Концесията на стадион "Пловдив"
Тенис от Пловдив и региона
България в еврозоната
Болница "Свети Мина" пред фалит
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: