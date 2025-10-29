ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кървавата свада в Пловдив за паркомясто завърши с присъда за редника
Припомняме, че инцидентът станал около 20:00 ч. на ул. "Въча“ 3 в Пловдив. Христакев оставил колата си пред гаража на Марио Маринов и отишъл до близкия китайски ресторант. Когато се върнал, между двамата възникнал спор.
"Във въпросната вечер, беше около 19,30 часа, се прибирах с моята кола и видях, че на мястото е паркиран друг автомобил. Тъй като улицата е без изход, спрях до него и започнах да подавам звукови сигнали с надеждата, че шофьорът е наблизо и ще дойде. В този момент видях в далечината, че от другия край на улицата се задава с бавна стъпка нашият човек (б.р. обвиняемият). Попитах го: Теб ли чакам?
Ще чакаш, колкото е необходимо - бе отговорът му. Беше агресивен и се държеше нагло. Това естествено ме ядоса."
Маринов нанесъл два удара в корема на Христакев, след което Христакиев извадил пистолет и стрелял.
Куршумът преминал през тялото на Маринов, после ранил в крака съседа му Димитър Методиев, и накрая се забил в гаражната врата.
При последвалото разследване в дома на Христакев били открити 60 патрона без разрешително.
Съдът призна редника за виновен в опит за убийство при превишаване пределите на неизбежната отбрана, както и за незаконно държане на боеприпаси. Наложеното наказание от три години условно е общо за двете престъпления.
Пистолетът "Глок“ и намерените патрони се конфискуват в полза на държавата, а Христакев ще трябва да заплати и разноските по делото – около 6000 лв.
