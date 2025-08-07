ЗАРЕЖДАНЕ...
|Куриер ежедневно и безнаказано кара в насрещното в центъра на Пловдив
Доставчик на храна от популярната верига ресторанти "Хепи" редовно кара автомобила си в насрещното движение по ул. "Крали Марко", за да достави поръчка. Като приключи ангажимента, куриерът продължава и завива по ул. "Леонардо Да Винчи" отново в насрещното движение, вместо да спазва правилата и пътните знаци.
Жители в района многократно са пускали сигнали в полицията за неспазване на знаците, но реакция така и не е имало. Хората се надяват, че след сигнала до медията ни органите на реда най-накрая ще вземат отношение по случая.
