|Кърджалиец скри топката на всички! Нареди се за ляв завой на най-невероятното място!
Снимката е от вчера, 5 октомври, а мястото е кръстовището на булевардите "Христо Ботев" и "Източен", където и друг път шофьори са изпадали в същото положение, без да се съобразят с пътната маркировка и организацията на движение там.
Вероятно човекът си е помислил, че булевардът е четирилентов и еднопосочен. Такъв обаче в Пловдив не съществува.
