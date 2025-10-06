© Фейсбук виж галерията Автомобил с кърджалийска регистрация се нареди за ляв завой в насрещното въпреки идващите срещу него коли и автобус- за този куриозен случай съобщи потребител на Фейсбук.



Снимката е от вчера, 5 октомври, а мястото е кръстовището на булевардите "Христо Ботев" и "Източен", където и друг път шофьори са изпадали в същото положение, без да се съобразят с пътната маркировка и организацията на движение там.



Вероятно човекът си е помислил, че булевардът е четирилентов и еднопосочен. Такъв обаче в Пловдив не съществува.