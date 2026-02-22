ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Кукери гониха злите сили в "Коматево"
Кукерите преминаха по основни улици в квартала, облечени в внушителни костюми и маски с митични и животински образи. Според традицията силният звън на чановете гони злите сили и нарича за плодородие и берекет през годината.
Събитието се провежда всяка година.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Кукерско шествие променя организацията на движение в Пловдив
07:00 / 22.02.2026
Кола блъсна човек на оживен булевард в Пловдив, там са две патрул...
16:47 / 21.02.2026
Протест след смъртта на семейство на Околовръстното на Пловдив
20:21 / 21.02.2026
Потребителите отличиха най-добрите продукти на ФУДТЕХ 2026
12:56 / 21.02.2026
Спомени и факти за тунела под Античния театър
15:50 / 21.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Днес на 51 става една от най-красивите българки
13:41 / 20.02.2026
Половината от населението на Европа се отказва от собствено жилище
12:19 / 20.02.2026
Започна битката за 80 млн. долара в наследство
11:27 / 20.02.2026
Жена изтегли 70 000 евро от чужда банкова карта, арестуваха я
20:13 / 20.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS