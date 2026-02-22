© виж галерията Днес традиционното кукерско шествие по случай Сирни заговезни събра жители и гости на квартал "Коматево в Пловдив. Улиците оживяха под ритъма на обредни, научи Plovdiv24.bg.



Кукерите преминаха по основни улици в квартала, облечени в внушителни костюми и маски с митични и животински образи. Според традицията силният звън на чановете гони злите сили и нарича за плодородие и берекет през годината.



Събитието се провежда всяка година.



