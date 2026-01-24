Край на опасното пресичане на оживен булевард в Пловдив

© По инициатива на кмета на район "Източен“ Емил Русинов и ОП "Организация и контрол на транспорта“ вчера поставиха предпазни заграждения на разделителната ивица на бул. "Цариградско шосе“ в близост до ул. "Ландос“.



По този начин ще се спре нерегламентираното и опасно пресичане през натоварения булевард и ще може да се ползва обновеният подлез на бул. "Цариградско шосе" с ул. "Ландос".



"Благодаря на зам.-кмета по транспорт Николай Душков за добрата организация и навременна реакция", каза Русинов.