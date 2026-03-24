Започна масовото косене на тревните площи на територията на район "Тракия" в Пловдив, научи Plovdiv24.bg.

Екипите на ОП "Градини и паркове“ вече работят активно по поддържането на зелените пространства, с цел създаване на по-приветлива и подредена градска среда, съобщават от общинската районна администрация.

До края на седмицата дейностите ще обхванат микрорайоните А3, А4, А7 и А11, където ще се извърши поетапно косене и почистване на тревните площи.

От районната администрация призовават гражданите да проявят разбиране и съдействие по време на извършване на дейностите.