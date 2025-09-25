ИЗПРАТИ НОВИНА
Костадин Кисьов: Див либерализъм, нещата са изпуснати. Младите смятат, че всичко трябва да е безплатно и без ангажименти
Автор: Цвети Тончева 08:38Коментари (4)2694
©
Роми вадят монети от средновековната шахта на водохранилището на Небет тепе, а после не могат да излязат. Това съобщи в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" Костадин Кисьов, директор на Регионалния археологически музей, които стопанисват обекта.

"На два пъти вече дежурни екипи се налага да ги вадят, защото влизат в шахтата, за да събират стотинки, които посетителите хвърлят, а после не могат да излязат", посочи Кисьов.

По мнението му обектът трябва да бъде с контролиран достъп, защото сега там всеки може да влиза по всяко време.

"След 20,00 часа обектът трябва да бъде затварян, защото е въпрос на време да се случи нещо, което няма да е приятно за никого. И тогава всички ще сочат Общината или пък длъжностните лица като отговорни", твърди Кисьов.

По думите му всеки ден от Небет тепе се изнасят тонове боклуци, останали от самите посетители, които в повечето случаи са млади хора, особено нощно време.

"Те на групи се катерят по зидовете, постоянно се хвърлят бутилки, мърси се, независимо, че има табели и охрана, но както виждате, нещата от много години спрямо новите поколения са изпуснати. Всичко е див либерализъм и липса на дисциплина. Те смятат, че всичко трябва да е безплатно, без да имат никакви ангажименти", посочи още Костадин Кисьов.

"Всичко това са огромни разходи, които се покриват от данъците на хората. И затова трябва на този етап поне да положим усилия да ограничим достъпа", добави Кисьов.

На обекта има и големи дървета, които се изсечени и трябва да бъдат премахнати, за да не се случват такива инциденти, като този, който наскоро се случи в район "Северен", каза още директорът на Регионален археологически музей.


Още по темата: общо новини по темата: 177
20.09.2025 Кметът на район "Централен": До края на годината започва укрепването на рухналата стена на Небет тепе
17.09.2025 Археолог: На Небет тепе трябва да има контролиран достъп
22.07.2025 Кметът на "Централен": Надявам се в този мандат главният архитект да изкара прашасалите папки за центъра на Пловдив
20.07.2025 Все още не са ясни причините за свлачището на Небет тепе
18.07.2025 Небет тепе разкрива своите тайни в нова постоянна експозиция в Бакаловата
къща
13.06.2025 По 2000 души на ден се качват на Небет тепе
предишна страница [ 1/30 ] следващата страница






Модела е винаги един и същ ! Заради някой индивиди , променяме , заграждаме , затваряме , само и само да ограничим разни издънки. Пращай ги да добиват глина за тухли. Ако и там не става , по-дълбоко в за руда и това е..
+4
 
 
е как досега 100 години нищо не е станало, сега ще стане нещо, абе стига се харчили парите на данъкоплатците да пазите купчината камъни която и преди си беше там, закривай общинска охрана смешници
+6
 
 
Защо ги вадите от шахтите, да пукясат от глад и друг път ще си помислят. Сган мръсна, заради тях ли да страдаме всички?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

