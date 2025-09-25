Костадин Кисьов: Див либерализъм, нещата са изпуснати. Младите смятат, че всичко трябва да е безплатно и без ангажименти

© Роми вадят монети от средновековната шахта на водохранилището на Небет тепе, а после не могат да излязат. Това съобщи в предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" Костадин Кисьов, директор на Регионалния археологически музей, които стопанисват обекта.



"На два пъти вече дежурни екипи се налага да ги вадят, защото влизат в шахтата, за да събират стотинки, които посетителите хвърлят, а после не могат да излязат", посочи Кисьов.



По мнението му обектът трябва да бъде с контролиран достъп, защото сега там всеки може да влиза по всяко време.



"След 20,00 часа обектът трябва да бъде затварян, защото е въпрос на време да се случи нещо, което няма да е приятно за никого. И тогава всички ще сочат Общината или пък длъжностните лица като отговорни", твърди Кисьов.



По думите му всеки ден от Небет тепе се изнасят тонове боклуци, останали от самите посетители, които в повечето случаи са млади хора, особено нощно време.



"Те на групи се катерят по зидовете, постоянно се хвърлят бутилки, мърси се, независимо, че има табели и охрана, но както виждате, нещата от много години спрямо новите поколения са изпуснати. Всичко е див либерализъм и липса на дисциплина. Те смятат, че всичко трябва да е безплатно, без да имат никакви ангажименти", посочи още Костадин Кисьов.



"Всичко това са огромни разходи, които се покриват от данъците на хората. И затова трябва на този етап поне да положим усилия да ограничим достъпа", добави Кисьов.



На обекта има и големи дървета, които се изсечени и трябва да бъдат премахнати, за да не се случват такива инциденти, като този, който наскоро се случи в район "Северен", каза още директорът на Регионален археологически музей.