Костадин Димитров даде старт на санирането на блок 50 в "Тракия"
Автор: Диана Бикова 11:29Коментари (0)21
© Plovdiv24.bg
Кметът Костадин Димитров даде старт на санирането на блок 50 в район "Тракия“. Сградата е една от всички 32, които ще бъдат енергийно обновени по процедура BG-RRP-4.023 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от ЕС, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Целта е намаляване на разходите за отопление, а освен това всяка сграда става по-красива и по-уютна, каза кметът Костадин Димитров

Едновременно с блок 50 започва работата по блокове 208 и 199. Община Пловдив провежда процедурата за 22 многофамилни сгради в града, други 4 - през банката. Те трябва да са готови до края на 2026 г. За останалите пет блока предстои общината да подпише споразумение с ББР. За тях срокът е 2029 г., но може да бъде изпълнен по-рано и кметът се надява те също да бъдат приключени догодина.

Санирането включва слагане на 12 см изолация на фасадите, на покрива - вата, подмяна на компрометирана стара дървена, метална и пвц дограма, монтиране на фотоволтаици на покрива, подмяна на инсталацията на ТЕЦ в общите части на блоковете, които са топлофицирани, т.е. всичко необходимо за постигане на енергиен клас Б. 

Дейностите по 26-те блока са на обща стойност 41,618 млн. лв. Става въпрос за 180 000 кв. м. РЗП и 2046 домакинства. След внедряване на мерките за енергийна ефективност ще бъдат спестени близо 30 милиона киловатчаса първична енергия, добави заместник-кметът по строителство инж. Хакъ Сакъбов

От страна на хората няма доплащане, но общината доплаща за общинските апартаменти. 

Средно с 30-40% намаляват разходите за отопление/охлаждане на помещенията, посочи кметът Димитров.



