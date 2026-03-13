Сподели close
Във връзка с предстоящите на 19 април 2026 г. избори за народни представители за Народно събрание и във връзка с чл. 91 от Изборния кодекс, Решение № 4532-НС от 04.03.2026 г. на ЦИК кметът на Община Пловдив Костадин Димитров отправя към парламентарно представените партии и коалиции от партии в 51-вото Народно събрание покана за участие в консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Пловдив (без ПСИК).

Консултациите ще се проведат днес, 13.03.2026 г., от 11.00 часа в сградата на Община Пловдив, пл. "Стефан Стамболов" № 1, Заседателна зала – 2 етаж.

На консултациите представителите на партиите и коалициите от партии следва да представят:

Писмено предложение за състав на СИК и за резервни членове на СИК, което да съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност на предложеното лице; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице. Заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19.02.2026г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 51-вото Народно събрание, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция; Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция, в случаите, когато в консултациите ще участват упълномощени лица (оригинал или заверено копие).