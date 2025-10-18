ЗАРЕЖДАНЕ...
|Конференция в Пловдивския университет срещу трафика на хора
Форумът обединява усилията на 3 факултета на висшето училище: Факултета по икономически и социални науки, Педагогическия факултет и Юридическия факултет. Поводът е Европейският ден за борба с трафика на хора - 18 октомври.
Научната дискусия има за цел да обедини представители на академичните среди, държавни институции, неправителствени организации, експерти и студенти от различни професионални направления, за да се задълбочи академичният и общественият дебат по един от най-сериозните глобални проблеми на съвременността.
