Конференция в Пловдивския университет срещу трафика на хора

© Борбата срещу трафика на хора, сексуалната и трудовата експлоатация – това е темата на интердисциплинарна конференция с международно участие в ПУ "Паисий Хилендарски“ под надслов "Заедно можем“.



Форумът обединява усилията на 3 факултета на висшето училище: Факултета по икономически и социални науки, Педагогическия факултет и Юридическия факултет. Поводът е Европейският ден за борба с трафика на хора - 18 октомври.



Научната дискусия има за цел да обедини представители на академичните среди, държавни институции, неправителствени организации, експерти и студенти от различни професионални направления, за да се задълбочи академичният и общественият дебат по един от най-сериозните глобални проблеми на съвременността.