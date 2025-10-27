ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Колоездач връхлетя върху пешеходци на велоалея в Пловдив
"Когато вървиш по велоалеята в нарушение, свирят ти и не мърдаш", гласи постът в социалната мрежа Фейсбук. Колоездачът очевидно обвинява пешеходците за сблъсъка, които наистина са в нарушение, защото въпросната велоалея не е споделена.
Дали обаче е съвсем прав, още повече, че от кадрите става ясно, че той не прави ни най-малък опит да спре или намали скоростта. Мястото на действието е булевард "Шести септември" в непосредствено близост до кръстовището с бул. "Руски".
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 3 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Шофьор отказа дрегер след ПТП в Пловдив, но полицаите доказаха, ч...
12:29 / 27.10.2025
Първият мол в Пловдив сменя собственика си
11:49 / 27.10.2025
Шофьор на "Чистота" с присъда за смърт на пътя: Животът ми се пре...
13:55 / 27.10.2025
Рокади в община Пловдив: Отива си стар кадър, идва стар кмет
11:19 / 27.10.2025
Пловдив се готви за Sabaton, Savatage, Epica и Sevi ден преди Hil...
11:11 / 27.10.2025
Започнаха "дъждовните" катастрофи в Пловдив
10:57 / 27.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
14:28 / 25.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
Вече е на 59 години
13:40 / 25.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS