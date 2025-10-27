© Фейсбук Велосипедист блъсна пешеходец на велоалея в Пловдив, като инцидентът по чудо се размина без сериозно пострадали, научи Plovdiv24.bg.



"Когато вървиш по велоалеята в нарушение, свирят ти и не мърдаш", гласи постът в социалната мрежа Фейсбук. Колоездачът очевидно обвинява пешеходците за сблъсъка, които наистина са в нарушение, защото въпросната велоалея не е споделена.



Дали обаче е съвсем прав, още повече, че от кадрите става ясно, че той не прави ни най-малък опит да спре или намали скоростта. Мястото на действието е булевард "Шести септември" в непосредствено близост до кръстовището с бул. "Руски".



