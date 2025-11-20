© Фейсбук виж галерията Уникален автомобил бе заснет по улиците на Пловдив, видя Plovdiv24.bg. Става дума за Lamborghini Revuelto Opera Unica.



Lamborghini Revuelto Opera Unica е еднократен хибриден спортен автомобил, създаден от ателието Ad Personam на Lamborghini в сътрудничество с Centro Stile.



Той се отличава със специално ръчно рисувано външно покритие, което прелива от едно цвят в друг и е вдъхновено от артистична концепция, включително от 60-тата годишнина на марката и/или от пейзажите на Сардиния.



Revuelto Opera Unica запазва оригиналното задвижване - 6,5-литров V12 с три електрически мотора, който развива общо 1015 к.с. Автомобилът ускорява до 100 км/ч за 2,5 секунди, а максималната скорост надхвърля 350 км/ч. Цената й е над един милион лева.



