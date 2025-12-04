Кола горя в Пловдив

© Фейсбук Архивна снимка Разследващи от Първо РУ изясняват причините за пожар, възникнал в лек автомобил снощи. Сигналът за обхваната в пламъци кола в пловдивския квартал "Коматево“ е получен след 23.30 ч. на тел. 112.



Огънят бил потушен от екип на противопожарната служба. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.