© Пловдив е един от най-старите градове в Европа. Известен е с културно-историческото си наследство, което датира от времето на траките. Градът е бил част от Византийската и Римската империя, а по-късно и от Османската империя.



Но знаем ли кой владетел успява да присъедини Пловдив към пределите на България и кога точно е станало това?



В предаването днес ще се опитаме да научим това. Наш гост ще е д-р Теодора Георгиева, уредник в РИМ-Пловдив и преподавател в Пловдивския университет.



Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.



Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.