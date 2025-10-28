ИЗПРАТИ НОВИНА
Кой владетел успява да присъедини Пловдив към пределите на България?
Автор: Цвети Тончева 10:28
©
Пловдив е един от най-старите градове в Европа. Известен е с културно-историческото си наследство, което датира от времето на траките. Градът е бил част от Византийската и Римската империя, а по-късно и от Османската империя.

Но знаем ли кой владетел успява да присъедини Пловдив към пределите на България и кога точно е станало това?

В предаването днес ще се опитаме да научим това. Наш гост ще е д-р Теодора Георгиева, уредник в РИМ-Пловдив и преподавател в Пловдивския университет.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 


Въпросът не е сложен - Кан Крум присъединява Пловдив към България, а паметникът в Тракия не е случаен.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

