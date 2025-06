© виж галерията На 11 юни се навършват 26 години от легендарния концерт на Metallica в Пловдив — събитие, останало като незабравим спомен за хиляди рок фенове в България. Мнозина го определят като най-великия концерт, провеждан някога у нас и като преживяване, което се случва веднъж в живота.



На стадион "Пловдив" се събраха близо 50 000 души, за да видят на живо една от най-великите метъл банди в историята. Цените на билетите започваха от 25 000 лева (старите пари, преди деноминацията).



По време на шоуто Джеймс Хетфийлд и компания изпълниха емблематични парчета като:



Ето и целия сетлист от онази незабравима вечер:



Setlist:



Breadfan



Master of Puppets



Of Wolf and Man



The Thing That Should Not Be



Fuel



The Memory Remains



Bleeding Me



Bass/Guitar Doodle



The Four Horsemen



For Whom the Bell Tolls



King Nothing



Wherever I May Roam



One



Fight Fire with Fire



Encore 1:



Nothing Else Matters



Sad But True



Creeping Death



Encore 2:



Die, Die My Darling



Enter Sandman



Encore 3:



Battery



Енергията и емоцията на сцената оставиха траен отпечатък в сърцата на присъствалите. Днес, 26 години по-късно, концертът продължава да вдъхновява и да предизвиква усмивки и носталгия у всяко "рокаджийско“ сърце.