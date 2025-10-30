ИЗПРАТИ НОВИНА
Кметът отново вкара за гласуване скандалното мегазастрояване на "Филипово"
Автор: Георги Кирилов 11:30
©
Застрояването на терена на бившата "Обединена млечна компания" в пловдивския район "Северен" отново излиза на дневен ред. На предстоящата сесия на Общинския съвет на 5 ноември за втори път ще се гледа предложение от кмета Костадин Димитров за промяна на ПУП на кв. "Филипово" в карето между бул. "Дунав", "Голямонарско шосе" и ул. "Победа", предава Plovdiv24.bg.

Инвеститор е пловдивската компания за недвижими имоти "Галакси инвестмънт груп", част от холдинга на "ВП Брандс Интернешънъл". Фирмата е придобила терена от близо 36 декара за 16 милиона лева. Притежава и съседния имот от 50 дка по протежението на бул. "Дунав", който пък е в непосредствена близост до първия в Пловдив модерен многофункционален комплекс Royal City. Така цялата територия е концентрирана и там се планира изграждането на жилищен мега комплекс. 

Скандалното предложение за промяна на ПУП-а на "Филипово" беше внесено за обсъждане в общинския съвет през февруари. Темата предизвика сериозен диспут, тъй като се поиска застрояването на огромна площ с множество сгради от по 25-26 етажа (50 и 75 метра). Тогава корекцията на ПУП-а не мина, защото в района няма адекватна социална, здравна и образователна инфраструктура. 

В новото предложение всички сгради ще бъдат с максимална височина 50 метра. Към внесената документация са приложени исканите обемно-устройствени проучвания за трафик, брой жители, детски градини, здравни заведения и т.н. По проект освен жилища, офиси и търговски обекти, на терена ще се построи хотел, медицински център, няколко детски центъра, спортна инфраструктура и др.  

Според устройствените показатели, плътността на застрояване е 28% при максимални 50% и кинт 3,5. Разгърнатата застроена площ е 418 650 кв. метра, от които 230 274 кв. м. жилищна. Озеленени ще са 60 028 кв.м., от които 15 500 кв. м. висока растителност и 10 084 кв. м. покривно. 

В блоковете ще има 2430 апартамента - 1842 двустайни по 75 квадрата, 520 тристайни по 155 кв.м. и 68 четиристайни по 175 кв.м. Жилищната площ не е чиста и в нея влизат и общите части. Планирани са 5101 паркоместа, от които 4628 подземни и 473 наземни. 

Цялостното изграждане на мега комплекса е планирано да завърши до 2040 г. Според проучването на инвеститора, тогава там ще живеят 5966 човека, от които 1492 деца до 7 години  и 895  до 14 години.


