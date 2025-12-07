Кметът на пловдивско село предупреди жителите за притеснителна схема

© Жители на село Скутаре масово са попаднали през изминалата нощ в обсега на телефонни измамници. Засега няма хора, които да се били ощетени, но схемата е обезпокоителна, информира във Фейсбук кметът на селото Катя Тодорова.



В публикация в социалните мрежи кметът на Скутаре не уточнява колко хора са били засегнати, но разказва за схемата, която дава тревожни сигнали.



"Обаждат се и знаят имената ви и се представят като полицейски служители. Искат сума пари за операция на пострадал близък. Докато говорят с вас по телефона, набират и останалите в къщата и така не дават възможност да имате свободен телефон, от който да звъннете на полицията", пише кметът на селото.



Според нея от комуникацията става ясно, че измамниците познават района, защото давали подробни и точни указания къде да се оставят парите. Оказват психологически натиск върху хората, плашейки ги, че наблюдават къщата им, разказва още Тодорова. Засега няма жители на Скутаре, които да са били ужилени, но предупреждението към тях е да сигнализират на 112 или да се свържат с кмета, дори и от телефон на съседи, ако изманиците са заели останалите линии на семейството.