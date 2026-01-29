Кметът на "Западен": Десетки пъти съм сезирала институциите

© Plovdiv24.bg Архив Кметът на район "Западен" Тони Стойчева отговори на гражданка във връзка със светофарна уредба, която създава неудобство на хората.



Жената се интересува кога ще бъде регулиран светофарът при магазин “Сани “, който по думите й води до задръствания до Математическата гимназия.



Тя се интересува и за състоянието на тротоарите в района, които принуждават майки с колички да слизат на улицата.



От своя страна Стойчева отговоря:



"За съжаление за този светофар не се взимат никакви мерки по промяна на режима му, предвид че десетки пъти съм сезирала отговорните институции."