|Кметът на "Западен": Десетки пъти съм сезирала институциите
Жената се интересува кога ще бъде регулиран светофарът при магазин “Сани “, който по думите й води до задръствания до Математическата гимназия.
Тя се интересува и за състоянието на тротоарите в района, които принуждават майки с колички да слизат на улицата.
От своя страна Стойчева отговоря:
"За съжаление за този светофар не се взимат никакви мерки по промяна на режима му, предвид че десетки пъти съм сезирала отговорните институции."
преди 4 ч. и 56 мин.
