Кметът на "Южен" се хвана на хорото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:27Коментари (0)222
© Facebook
Кметът на район "Южен" посети пенсионерския клуб в квартал "Коматево".

"Заедно с моята заместничка Даниела Митева и директора на дирекция "Социална политика" в община Пловдив Веселина Ботева поздравихме възрастните хора там с настъпващите празници.

В навечерието на Коледа и Нова година имахме възможност да се повеселим заедно с много музика, танци, смях и забавления. Освен изпълненията на нашите любезни домакини, всички ние се насладихме и на песните на децата от ДГ "Ралица" в "Коматево".

Благодаря на всички, които създадоха много празнично настроение в началото на тази светла седмица. Желая на всички здраве, щастие и весело посрещане на Коледа и Нова година."







