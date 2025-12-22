ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът на "Южен" се хвана на хорото
"Заедно с моята заместничка Даниела Митева и директора на дирекция "Социална политика" в община Пловдив Веселина Ботева поздравихме възрастните хора там с настъпващите празници.
В навечерието на Коледа и Нова година имахме възможност да се повеселим заедно с много музика, танци, смях и забавления. Освен изпълненията на нашите любезни домакини, всички ние се насладихме и на песните на децата от ДГ "Ралица" в "Коматево".
Благодаря на всички, които създадоха много празнично настроение в началото на тази светла седмица. Желая на всички здраве, щастие и весело посрещане на Коледа и Нова година."
