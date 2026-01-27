© виж галерията Кметът на район "Тракия" Георги Гатев дари три велосипеда на деца с нисък социален статус. Припомняме, че от 22 до 30 ноември 2025 г. в Община Пловдив се проведе инициатива под наслов "Дай нов живот на стария велосипед", която бе по повод Европейската седмица за намаляване на отпадъците.



В кметството на район "Тракия" бяха предадени три счупени стари велосипеда. Те бяха възстановени с помощта на местни сервизи, а след това предоставени безвъзмездно на нуждаещи се жители на гр. Пловдив.



"С тази инициатива искаме за пореден път да покажем, че съпричастността и отговорното отношение вървят ръка за ръка. Благодаря на всички, които се разделиха със старите си велосипеди, на които днес се радват тези деца“, заяви Георги Гатев при връчването им.