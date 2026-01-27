ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът на "Тракия" с подаръци за три деца в нужда
В кметството на район "Тракия" бяха предадени три счупени стари велосипеда. Те бяха възстановени с помощта на местни сервизи, а след това предоставени безвъзмездно на нуждаещи се жители на гр. Пловдив.
"С тази инициатива искаме за пореден път да покажем, че съпричастността и отговорното отношение вървят ръка за ръка. Благодаря на всички, които се разделиха със старите си велосипеди, на които днес се радват тези деца“, заяви Георги Гатев при връчването им.
