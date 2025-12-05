ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Кметът на "Северен" проведе приемен ден с граждани
"Основна обсъждана тема е зелената среда. За това в една от срещите предоставихме подробна информация за реализираната през есента залесителна кампания. Припомням, че тогава бяха засадени 90 броя дървета от видовете червенолистен явор, полски ясен и чинар“, припомни Любенова.
Тя коментира още, че увеличаването на зелените площи и кътовете за отдих са приоритет за нейното управление и нейния екип и се прави всичко възможно тенденцията зелената система в района да се увеличава и да се поддържа добре.
На вчерашния приемен ден кметът и гражданите обсъдиха и предстоящите дейности в парк "Надежда“, които включват изграждането на нова поливна система, засаждане на още дръвчета и храсти, както и обновяване на детските зони за игра и забавление.
Венцислава Любенова запозна гражданите със състоянието на спортните площадки в района и предстоящите ремонтни дейности на спортното игрище на улиците "Средец“ и "Св. Иван Рилски“.
Кметът призовава жителите на район "Северен“ за повече активност.
Венцислава Любенова провежда приемен ден всеки четвъртък от 15 до 17 часа.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив задържаха двама наркодилъри
11:39 / 05.12.2025
Виктор Янков, "Пловдив 2019": Градът ни е пример на национално ни...
11:34 / 05.12.2025
Suede и още няколко банди се присъединяват към фестивала PHILLGOO...
11:12 / 05.12.2025
Още една павирана улица в Пловдив вече е в историята
09:32 / 05.12.2025
Канят пловдивчани на турско кафе пред Джумая джамия
08:27 / 05.12.2025
И днес неудобство за гражданите при обслужване в пловдивската пол...
06:00 / 05.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Честито на Албена Денкова!
15:26 / 03.12.2025
Чисто нов мерцедес получи като подарък наша певица
14:47 / 04.12.2025
Спряганият за победител в седмия сезон на "Игри на волята" стана баща
22:28 / 03.12.2025
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS