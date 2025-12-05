© виж галерията Кметът на район "Северен“ Венцислава Любенова проведе в четвъртък редовния си приемен ден. С граждани бяха обсъдени важни въпроси. Те касаят статут и управление на лични имоти на хората, проблеми и казуси със съседи и съграждани, етажна собственост. Редово на приемните пловдивчани дискутират с кмета на района увеличение на зелените площи и подобряване на средата на живот.



"Основна обсъждана тема е зелената среда. За това в една от срещите предоставихме подробна информация за реализираната през есента залесителна кампания. Припомням, че тогава бяха засадени 90 броя дървета от видовете червенолистен явор, полски ясен и чинар“, припомни Любенова.



Тя коментира още, че увеличаването на зелените площи и кътовете за отдих са приоритет за нейното управление и нейния екип и се прави всичко възможно тенденцията зелената система в района да се увеличава и да се поддържа добре.



На вчерашния приемен ден кметът и гражданите обсъдиха и предстоящите дейности в парк "Надежда“, които включват изграждането на нова поливна система, засаждане на още дръвчета и храсти, както и обновяване на детските зони за игра и забавление.



Венцислава Любенова запозна гражданите със състоянието на спортните площадки в района и предстоящите ремонтни дейности на спортното игрище на улиците "Средец“ и "Св. Иван Рилски“.



Кметът призовава жителите на район "Северен“ за повече активност.



Венцислава Любенова провежда приемен ден всеки четвъртък от 15 до 17 часа.