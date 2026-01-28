ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кметът на Пловдив се срещна с посланика на най-могъщата страна в света
"Заедно надграждаме възможностите за бизнеса и работим за по-проспериращо бъдеще за двете ни държави", съобщиха от американското посолство в София.
Дипломат от кариерата към Висшата външна дипломатическа служба на САЩ, Х. Мартин Макдауъл е временно изпълняващ длъжността посланик на Съединените щати в София, България.
Преди да пристигне в София през септември 2024 г. с мандат заместник-посланик на мисията, Мартин е директор на Службата по въпросите на Южна и Централна Европа (EUR/SCE) в Държавния департамент на САЩ и заместник-посланик на Посолството на САЩ в Кишинев, Молдова.
Дипломатическата кариера на Мартин Макдауъл включва задгранични назначения в Посолствата на САЩ в Словакия, Салвадор, Молдова (2004-2007 г.) и Словения. В Държавния департамент във Вашингтон е заемал длъжностите заместник-директор в Службата по въпросите на Централна Европа, специален помощник за Европа в кабинета на заместник-секретаря по политическите въпроси, както и референт за Норвегия и Швеция.
Мартин получава магистърска степен от Университета на щата Алабама през 1996 г. и магистърска степен по стратегически изследвания от Военния колеж на армията на САЩ през 2010 г. Той е роден и израснал в Алабама; женен е и има две дъщери.
