Кметът на община Пловдив Костадин Димитров поздрави мюсюлманската общност по случай Рамазан Байрам, информира Plovdiv24.bg.

"Честит Рамазан Байрам на нашите съграждани мюсюлмани! Нека празникът донесе здраве, мир и благоденствие!

Пловдив е символ на толерантност, разбирателство и уважение между етноси и религии– нека продължим да пазим тези ценности заедно.", сподели той. 

Припомняме, че празникът поставя края на свещения месец Рамазан. Това е семеен празник, ден за прошка, семейството се събира на празничната трапеза, на която задължително има сладко, затова и второто име е Шекер Байрям.

Денят започва с празнична молитва във всички джамии. Грапезата включва разнообразни ястия и сладкиши.