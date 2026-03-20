Кметът на община Пловдив Костадин Димитров поздрави мюсюлманската общност по случай Рамазан Байрам, информира Plovdiv24.bg.
"Честит Рамазан Байрам на нашите съграждани мюсюлмани! Нека празникът донесе здраве, мир и благоденствие!
Пловдив е символ на толерантност, разбирателство и уважение между етноси и религии– нека продължим да пазим тези ценности заедно.", сподели той.
Припомняме, че празникът поставя края на свещения месец Рамазан. Това е семеен празник, ден за прошка, семейството се събира на празничната трапеза, на която задължително има сладко, затова и второто име е Шекер Байрям.
Денят започва с празнична молитва във всички джамии. Грапезата включва разнообразни ястия и сладкиши.
Кметът на Пловдив поздрави всички мюсюлмани
Още от Институции
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.