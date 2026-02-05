Кметът на Пловдив отиде при Тръмп на молитвената закуска

© "За нас беше удоволствие да посрещнем д-р Андрей Ковачев, евродепутат от Групата на ЕНП/ГЕРБ, г-н Стефан Арсов, областен управител на област София-град, и г-н Костадин Димитров, кмет на гр. Пловдив, които са на посещение във Вашингтон по повод Националната молитвена закуска.



Ежегодното събитие събира хиляди участници - американски и чуждестранни политици, дипломати, регилигиозни лидери, представители на бизнеса и обществения сектор, които се събират в американската столица в първия четвъртък на февруари, за молитва и размисъл, посветени на вярата и обществения живот.



Традиционно, програмата включва и реч на действащия президент на САЩ", съобщиха от Посолството на България в САЩ.