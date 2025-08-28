ИЗПРАТИ НОВИНА
Кметът на Пловдив: Възхитително, честно!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:37
виж галерията
Няма такъв музей, честно. Има обаче такъв НЕмузей. Възхитително пространство, толкова впечатляващо с чувство за хумор, идеи, интерактивност и дълбоки познания за всичките лица на Пловдив, най-вече усмихнатите. Чешитите му, шегите му, легендите и духа му. Толкова не бях се забавлявал (и впечатлявал!) много отдавна. Адмирации за Maina Town, Тодор Попов и всички замесени. Задължително отидете до ул. “Патриарх Евтимий" 1.

Това заяви кметът на Пловдив по повод новото културно пространство - "Fantasy - Не-Музей на Пловдив“, което отвори врати.

От днес до 30 август градът ни ще може да се радва на първия по рода си не-музей в България. Това ще е място, където митове, история и съвременно изкуство се преплитат в необичаен и завладяващ разказ.

"Fantasy“ не е традиционен музей със стъклени витрини и табели. Той се усеща като графичен роман, живее като фестивал и посреща посетителите като истински пловдивчанин. В обновена сграда в центъра на града, пространството кани публиката да се потопи в свят от комикси, скулптури, интерактивни инсталации, добавена реалност, VR истории и музикални стаи.

Седем музи, герои от комикси, цветни визуални разкази и много хумор отвеждат посетителите в алтернативния Пловдив – от древните легенди до съвременния градски жаргон. "Fantasy“ е емоционално пътешествие и жив архив на начина, по който пловдивчани си спомнят, шегуват се, творят и мечтаят.", казват организаторите.

В проекта участват над 30 съвременни артисти, включително Ани Йорданова, Димитър Петров, Виктор Мухтаров, Петко Танчев, Arsek & Erase, Роботев, Elektrick.me, Rezonator, Мич Брезонек и много други. Пространството е резултат от години творчески труд на екипа на Майна Town и тяхната общност от художници, илюстратори, архитекти и дизайнери.

Официалното откриване на "Fantasy – Не-Музей на Пловдив“ ще се проведе в периода 28 – 30 август със специално издание на Майна Town Weekend.

В трите вечери гостите ще се насладят на богата музикална програма с участието на Мартин Денев, Котарашки и Сандо, DJ Skill, Visitor Q & Nev и DJ Robotko.

Фасадата на музея ще оживее чрез 3D mapping спектакъл, който ще бъде представян и в трите дни на откриването.

Майна Town Weekend се реализира с финансовата подкрепа на Общинска фондация "Пловдив 2019“.

Общата инвестиция за създаването на "Fantasy – Не-Музей на Пловдив“ е 680 000 лв., реализирана от "5 за 4“ ООД. Проектът получава съфинансиране в размер на 141 298,79 лв. от Европейския съюз чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, по процедура BG-RRP-11.020 "Създаване на български продукции и копродукции в сектора на културните и творческите индустрии и промотирането им на европейските и международни пазари за изкуства“, както и подкрепа от фондация "Лъчезар Цоцорков“ в размер на 30 000 лв.







