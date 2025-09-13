ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Кметът и заместник-кметът по чистота да минат през този подлез, ако им стиска.
Съоръжението, което е изградено отдавна, тъне в мизерия и гнилоч от години. Намира се на бул. “Цариградско шосе" в непосредствена близост до хранителен магазин “Била" и доста жилищни кооперации.
Джунглата от саморасляци е почти непроходима. Явно ли личи човешкото присъствие заради остатъците, които се виждат от храни и използването на зоната за физиологически нужди.
Мястото не е в покрайнините, но никой не би посмял да влезе, камо ли да премине. Само на няколко метра от този подлез, има друг, който е една идея по-добре, но също има какво да се желае.
Преди две години след наша статия община Пловдив почисти. Факт е обаче че не се поддържа и отново мястото е изоставено, което отново заприлича на бунище и сборище на бездомни.
Проблемът, е че пешеходците няма как да преминат от другата страна на булеварда безопасно. Трябва да вървят, за да стигнат до съседен подлез, за съжаление не са и малко тези, които избират да притичат през булеварда.
Ресорният заместник-кмет Иван Стоянов живее наблизо в района, но явно на него не му прави впечатление, все пак той и не минава пеша, а не слиза от служебното Волво. След публикацията ни може и кметът Костадин Димиторв да мине - поне има черен колан по таекуондо.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Лаута умира?
07:10 / 13.09.2025
Район "Северен" традиционно се включва в Европейската седмица на ...
20:33 / 12.09.2025
Първият екокамион на община "Марица" почисти пловдивско село
20:23 / 12.09.2025
Продължава обработката срещу кърлежи и комари в Пловдив
17:44 / 12.09.2025
Над 3300 първокласници тръгват на училище в Пловдив
16:39 / 12.09.2025
ПП–ДБ: Пловдивчани вече плащат повече, но градът не става по-чист...
16:26 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г.
12:12 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
Честито на Кеворк Кеворкян
13:45 / 11.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS