© Plovdiv24.bg виж галерията Един от подлезите в Пловдив е в отчайващо състояние. Смрадта на мърша и екскременти се надушва отдалече, дървета и храсти са избуяли, а боклуците с фадрома да ги ринеш. Снимките, които Plovdiv24.bg публикува, могат да покажат само една малка част от ситуацията и това е само на входа на подлеза. Нормален човек няма да посмее да навлезе.



Съоръжението, което е изградено отдавна, тъне в мизерия и гнилоч от години. Намира се на бул. “Цариградско шосе" в непосредствена близост до хранителен магазин “Била" и доста жилищни кооперации.



Джунглата от саморасляци е почти непроходима. Явно ли личи човешкото присъствие заради остатъците, които се виждат от храни и използването на зоната за физиологически нужди.



Мястото не е в покрайнините, но никой не би посмял да влезе, камо ли да премине. Само на няколко метра от този подлез, има друг, който е една идея по-добре, но също има какво да се желае.



Преди две години след наша статия община Пловдив почисти. Факт е обаче че не се поддържа и отново мястото е изоставено, което отново заприлича на бунище и сборище на бездомни.



Проблемът, е че пешеходците няма как да преминат от другата страна на булеварда безопасно. Трябва да вървят, за да стигнат до съседен подлез, за съжаление не са и малко тези, които избират да притичат през булеварда.



Ресорният заместник-кмет Иван Стоянов живее наблизо в района, но явно на него не му прави впечатление, все пак той и не минава пеша, а не слиза от служебното Волво. След публикацията ни може и кметът Костадин Димиторв да мине - поне има черен колан по таекуондо.