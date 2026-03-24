Фланелка на националния отбор по тенис, алманах и статуетка получи кметът на Пловдив Костадин Димитров от Българската федерация по тенис в знак на благодарност за подкрепата му при организирането на престижния турнир от световно ниво – Купа "Дейвис“, проведен в спортна зала "Колодрум“ в началото на февруари.
Подаръците бяха връчени в заседателната зала на Община Пловдив от Георги Чочев – вицепрезидент на Българската федерация по тенис, и Георги Дончев – дългогодишен управител на Българския национален тенис център и ключова фигура в развитието на тениса в България.
"Това е най-малкото, което можем да направим като израз на нашата благодарност. Вие сте човек със силна връзка със спорта и ясно разбирате значението му за обществото. Оценяваме високо усилията Ви както за тениса, така и за цялостното развитие на Пловдив като спортна столица. Много Ви благодарим за това, че подкрепихте и спорта, и Пловдив“, обърна се към кмета Георги Чочев.
От своя страна Костадин Димитров благодари за оказаното признание и подчерта амбицията си да изведе града на още по-високо ниво в спортно отношение.
"Пловдив вече е доказан културен център, но нашата следваща голяма цел е да спечелим титлата "Европейска столица на спорта“. Виждам как модернизираната инфраструктура – стадионите, олимпийският плувен басейн и многобройните спортни бази – привлича все повече състезатели, клубове и федерации. Това е ясен знак, че сме на прав път“, посочи той.
Кметът Костадин Димитров допълни, че провеждането на турнири от ранга на Купа "Дейвис“ в Пловдив е не само спортно събитие, но и значим фактор за развитието на туризма в града.
"Комбинацията от културен и спортен туризъм превръща Пловдив във все по-привлекателна дестинация както за български, така и за международни гости“, допълни Димитров.
По думите му Пловдив продължава уверено да затвърждава позицията си на център за спортни събития от световен ранг.
Кметът Костадин Димитров с признание от Българската федерация по тенис
/
08:31
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
elma
преди 3 ч. и 49 мин.
Е, в едно нещо да е добър кметът ни! Иначе по всички други линии - срам и позор за града ни е!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!