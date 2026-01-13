ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Кметът Костадин Димитров посрещна новия католически епископ на Софийско-Пловдивския диоцез
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:21Коментари (0)373
©
Кметът на Пловдив Костадин Димитров прие в заседателната зала на Община Пловдив новия католически епископ на Софийско-Пловдивския диоцез Н. В. Пр. монсеньор Румен Станев.

"На 7 януари Апостолическият нунций монсеньор Лучано Суриани, представител на Светия отец Лъв XIV в България, прочете декрета за назначението ми по време на молитвено богослужение в катедралния храм "Свети Лудвиг“ в Пловдив", посочи монсеньор Румен Станев.

Той допълни, че дълги години е бил свещеник в Раковски, където община, църква и училище са работили заедно.

"Пловдив е символ на думата "Заедно“. Градът ни е пъстър и е известен с това, че е дом на различни религиозни общности, които живеят в мир и хармония“, подчерта кметът Костадин Димитров.

По думите му пловдивчани намират допирни точки в ежедневието си, за да преодоляват предизвикателствата и да вървят напред заедно.

Кметът посочи, че в момента общинската фондация "Пловдив 2019" реновира пешеходния подлез "Археологически“.

"Целта е пространството да се превърне в център на културата и да показва богатото културно-историческо наследство на Пловдив“, отбеляза Костадин Димитров.

На 7 февруари в 11 часа в католическата катедрала "Свети Лудвиг“ ще се състои тържествено богослужение – израз на благодарност към Бога и начало на пастирското служение на новия епископ, в дух на вяра, единство и надежда.

На срещата присъстваше и Микеле Санторелли - предприемач, общественик, меценат и създател на фондация "Творци на надеждата“.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив доказаха необосновани увеличения на услуги и стоки
14:35 / 13.01.2026
Mall Plovdiv официално има нови собственици
13:43 / 13.01.2026
Пловдивският апелативен съд и прокуратурата плащат 280 000 лв. на...
12:14 / 13.01.2026
Община Пловдив: Боклукът не е вдигнат заради некоректни шофьори
10:03 / 13.01.2026
Пловдив е изправен пред нов проблем?
09:06 / 13.01.2026
Питат кмета какво се случи с парите от увеличената такса за парки...
08:18 / 13.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
Клиент пристигнал с три бидона събрани монети, обменил ги в евро, блокирал банката
20:29 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Легендарен наш водещ, известен като "поразяващата уста" и роден в Сърбия, празнува днес
Легендарен наш водещ, известен като "поразяващата уста" и роден в Сърбия, празнува днес
16:32 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
БК Академик Пловдив
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Аматьорски футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: