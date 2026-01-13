Кметът Костадин Димитров посрещна новия католически епископ на Софийско-Пловдивския диоцез

© Кметът на Пловдив Костадин Димитров прие в заседателната зала на Община Пловдив новия католически епископ на Софийско-Пловдивския диоцез Н. В. Пр. монсеньор Румен Станев.



"На 7 януари Апостолическият нунций монсеньор Лучано Суриани, представител на Светия отец Лъв XIV в България, прочете декрета за назначението ми по време на молитвено богослужение в катедралния храм "Свети Лудвиг“ в Пловдив", посочи монсеньор Румен Станев.



Той допълни, че дълги години е бил свещеник в Раковски, където община, църква и училище са работили заедно.



"Пловдив е символ на думата "Заедно“. Градът ни е пъстър и е известен с това, че е дом на различни религиозни общности, които живеят в мир и хармония“, подчерта кметът Костадин Димитров.



По думите му пловдивчани намират допирни точки в ежедневието си, за да преодоляват предизвикателствата и да вървят напред заедно.



Кметът посочи, че в момента общинската фондация "Пловдив 2019" реновира пешеходния подлез "Археологически“.



"Целта е пространството да се превърне в център на културата и да показва богатото културно-историческо наследство на Пловдив“, отбеляза Костадин Димитров.



На 7 февруари в 11 часа в католическата катедрала "Свети Лудвиг“ ще се състои тържествено богослужение – израз на благодарност към Бога и начало на пастирското служение на новия епископ, в дух на вяра, единство и надежда.



На срещата присъстваше и Микеле Санторелли - предприемач, общественик, меценат и създател на фондация "Творци на надеждата“.