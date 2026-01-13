ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Кметът Костадин Димитров посрещна новия католически епископ на Софийско-Пловдивския диоцез
"На 7 януари Апостолическият нунций монсеньор Лучано Суриани, представител на Светия отец Лъв XIV в България, прочете декрета за назначението ми по време на молитвено богослужение в катедралния храм "Свети Лудвиг“ в Пловдив", посочи монсеньор Румен Станев.
Той допълни, че дълги години е бил свещеник в Раковски, където община, църква и училище са работили заедно.
"Пловдив е символ на думата "Заедно“. Градът ни е пъстър и е известен с това, че е дом на различни религиозни общности, които живеят в мир и хармония“, подчерта кметът Костадин Димитров.
По думите му пловдивчани намират допирни точки в ежедневието си, за да преодоляват предизвикателствата и да вървят напред заедно.
Кметът посочи, че в момента общинската фондация "Пловдив 2019" реновира пешеходния подлез "Археологически“.
"Целта е пространството да се превърне в център на културата и да показва богатото културно-историческо наследство на Пловдив“, отбеляза Костадин Димитров.
На 7 февруари в 11 часа в католическата катедрала "Свети Лудвиг“ ще се състои тържествено богослужение – израз на благодарност към Бога и начало на пастирското служение на новия епископ, в дух на вяра, единство и надежда.
На срещата присъстваше и Микеле Санторелли - предприемач, общественик, меценат и създател на фондация "Творци на надеждата“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив доказаха необосновани увеличения на услуги и стоки
14:35 / 13.01.2026
Mall Plovdiv официално има нови собственици
13:43 / 13.01.2026
Пловдивският апелативен съд и прокуратурата плащат 280 000 лв. на...
12:14 / 13.01.2026
Община Пловдив: Боклукът не е вдигнат заради некоректни шофьори
10:03 / 13.01.2026
Пловдив е изправен пред нов проблем?
09:06 / 13.01.2026
Питат кмета какво се случи с парите от увеличената такса за парки...
08:18 / 13.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS