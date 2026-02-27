Венцислава Любенова и служители на администрацията гостуваха днес на две от семействата с най-дългогодишен брак в района. Семейство Ставреви се е заклело във вечна любов преди 56 години. Ключът към успешен брак за сем. Ставреви е компромисът и взаимното разбирателство. В свободното си време играят карти - стара чешка игра канаста и само по време на това съревнование имат разногласия. През останалото време чаровните хора от третата възраст нито спорят за нещо, нито имат противоречия.
Семейство Ценкови е положило подписите си в гражданското преди цели 65 години. Ключът към успеха за щастлив брак е търпимост и уважение към другия човек, споделиха те.
И на двете семейства останаха очаровани от посещението на кмета и благодариха за уважението. Споделиха, че подобно нещо са виждали само по телевизията.
Визитата на Венцислава Любенова е по повод месеца на любовта. Тя поднесе на семействата цветя, бонбони, грамота, мартенички за Баба Марта и шампанско. Домакините влязоха в сладка раздумка с кмета и споделиха с него красиви и забавни моменти от съвместния си живот.
Любенова пожела здраве и дълголетие на хората, а те от своя страна изразиха надежда все-повече млади двойки да живеят заедно до дълбоки старини в мир и сговор, да се радват на внуци и правнуци.
Тези посещения бяха инициирани от началото на настоящия мандат и се превръщат в традиция. Миналата година една от двойките, които бе уважена с посещение и подаръци, се радваше на 70-годишен брак.
