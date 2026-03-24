Кметът на район "Севере" Венцислава Любенова проведе открит урок на деца по повод Международния ден на водата в ДГ "Бреза“, информира Plovdiv24.bg.
Любенова и представители на фондация "Градско земеделие“ проведоха с малчуганите интерактивен открит урок, като експертите Васил Василев и Кристина Василева обясниха на децата значението на водата, защо тя е изключително важна, какво е нейното значение за хората, животните и природата.
Малките момченца и момиченца от трета груба "Калинки“ останаха възхитени и особено впечатлени от хартиените цветя, които напръскаха с вода и които разцъфтяха с послание за пролетта и раждането на новия живот.
На децата беше обяснено защо редовно трябва да си мият ръцете и какво огромно значение има водата за тяхното тяло.
Малките сладури поднесоха на кмета и гостите програма с тематични песни и стихове, чието изпълнение обра аплодисментите на публиката.
Международният ден на водата, отбелязван всяка година на 22 март, е инициатива на ООН от 1993 г., целяща да привлече вниманието към критичното значение на сладководните ресурси и необходимостта от тяхното устойчиво управление.
Той фокусира обществото върху кризата с питейната вода и правото на достъп до чиста вода за всеки човек.
