Кмет и вицекмет единодушни: Ремонтите в училищата вървят в срок
Автор: Диана Бикова 10:32
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Ремонтите и изграждането на пристройки към пловдивските училища вървят в срок. Единодушното мнение бе изразено от кмета Костадин Димитров и заместника му с ресор "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование" Владимир Темелков при инспекцията на ремонтните дейности в ОУ "Димитър Талев" в район "Южен", предава Plovdiv24.bg.

Целта е всички училища да минат на едносменен режим на обучение, затова през лятото е направена организация за извършване на строителните дейности. Най-късно до 20 септември ще се отворят и всички улици, чиито ремонти затрудняват движението, обяви Димитров. 

По думите на Темелков, има много желаещи родители да запишат децата си в новите училища "Яне Сандански", "Димитър Талев", "Екзарх Антим I".

В ОУ "Димитър Талев" учат 1000 ученици в 39 паралелки. Тази година, като предишните, са сформирани 6 паралелки за първокласници, обясни директорката на училището Ирина Чолакова. 

За пръв път в това училище се прави вътрешна климатизация, като проектът ще бъде мултиплициран по-нататък и други, добави Темелков. До първия учебен ден няма да бъдат приключени всички довършителни работи, включително по интериора, но това няма да попречи на учебния процес. 

Не бе съобщена ясна информация колко училища и детски заведения няма да отворят за 15 септември. 

Подробности гледайте в прикаченото видео








