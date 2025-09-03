ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Кмет и вицекмет единодушни: Ремонтите в училищата вървят в срок
Целта е всички училища да минат на едносменен режим на обучение, затова през лятото е направена организация за извършване на строителните дейности. Най-късно до 20 септември ще се отворят и всички улици, чиито ремонти затрудняват движението, обяви Димитров.
По думите на Темелков, има много желаещи родители да запишат децата си в новите училища "Яне Сандански", "Димитър Талев", "Екзарх Антим I".
В ОУ "Димитър Талев" учат 1000 ученици в 39 паралелки. Тази година, като предишните, са сформирани 6 паралелки за първокласници, обясни директорката на училището Ирина Чолакова.
За пръв път в това училище се прави вътрешна климатизация, като проектът ще бъде мултиплициран по-нататък и други, добави Темелков. До първия учебен ден няма да бъдат приключени всички довършителни работи, включително по интериора, но това няма да попречи на учебния процес.
Не бе съобщена ясна информация колко училища и детски заведения няма да отворят за 15 септември.
Подробности гледайте в прикаченото видео
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Кметът: Поели сме ангажимент пред обществото
10:45 / 03.09.2025
Тротинеткаджия блъсна жена в Пловдив и избяга
10:12 / 03.09.2025
Дълго чаканата обществена поръчка вече е в действие
09:24 / 03.09.2025
Отварят Братската могила днес
08:23 / 03.09.2025
Все повече се търсят точно такива апартаменти, в Пловдив особено
18:54 / 02.09.2025
Арестуван е приятелят на момичето, открито мъртво в Пловдив
15:41 / 02.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Стотици училища и детски градини затварят врати в Гърция
17:31 / 01.09.2025
Донка Байкова: Оцелявали сме, защото сме яли боб с хляб
12:19 / 01.09.2025
Филип Буков залюби атрактивна пловдивчанка
10:28 / 01.09.2025
Гурбетчии започнаха да продават апартаментите тук заради кредити там
15:28 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS